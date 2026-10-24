Nach perfektem Ligastart kann Barcelona im Clásico gegen Real Madrid Geschichte schreiben. Doch auch die Königlichen sind in Form – und müssen auf Superstar Vinicius Junior verzichten.

Darum gehts Barcelona kann mit einem Sieg im Clasico den Startrekord von Real Madrid aus 1968/69 übertreffen

Barcelona verlor in der Champions League 2:4 gegen PSG, Real siegte 4:1 gegen Leipzig und Sevilla

Vinicius Junior fehlt im Clasico gesperrt, Yan Diomande hat sechs Scorerpunkte in vier Spielen

Pascal Keusch Redaktor Sport

Der «El Clásico» steht vor der Tür und der FC Barcelona könnte ausgerechnet gegen Erzrivale Real Madrid Geschichte schreiben. Der amtierende spanische Meister steht mit einem Torverhältnis von 39:9 und ohne Punktverlust an der Tabellenspitze.

Near-Live-Teaser Barcelona – Real Madrid «El Clásico»: Barcelona gegen Real Madrid. Wenn die beiden Erzrivalen aufeinandertreffen, ist Spektakel garantiert. Traumtore, hitzige Zweikämpfe, Rudelbildungen und Platzverweise – dieses Duell bietet alles, was das Fussballherz höherschlagen lässt. Am Sonntagabend um 21 Uhr ist es wieder so weit. Mit Blick bist du hautnah dabei und verpasst keinen wichtigen Moment. Dank der Nearlive-Funktion siehst du in Kooperation mit DAZN ausgewählte Spielszenen im Video direkt nach dem Geschehen. Ob ein Treffer, eine strittige Szene oder eine entscheidende Parade: Du bleibst am Ball und siehst die wichtigsten Momente der Partie beinahe live in unseren Videosequenzen. So bist du mit dem Blick-Ticker immer auf dem neuesten Stand. «El Clásico»: Barcelona gegen Real Madrid. Wenn die beiden Erzrivalen aufeinandertreffen, ist Spektakel garantiert. Traumtore, hitzige Zweikämpfe, Rudelbildungen und Platzverweise – dieses Duell bietet alles, was das Fussballherz höherschlagen lässt. Am Sonntagabend um 21 Uhr ist es wieder so weit. Mit Blick bist du hautnah dabei und verpasst keinen wichtigen Moment. Dank der Nearlive-Funktion siehst du in Kooperation mit DAZN ausgewählte Spielszenen im Video direkt nach dem Geschehen. Ob ein Treffer, eine strittige Szene oder eine entscheidende Parade: Du bleibst am Ball und siehst die wichtigsten Momente der Partie beinahe live in unseren Videosequenzen. So bist du mit dem Blick-Ticker immer auf dem neuesten Stand. Mehr

Mit neun Siegen aus den ersten neun Ligaspielen hat Barça den Rekord von Real Madrid aus der Saison 1968/69 eingestellt. Nun könnten sich die Katalanen ausgerechnet im Clásico am Sonntagabend den alleinigen Rekord sichern.

Die Königlichen kommen mit Rückenwind

Die Euphorie der Barcelona-Anhänger erhielt am Dienstagabend in der Königsklasse einen Dämpfer. Gegen den amtierenden Champions-League-Sieger PSG verlor das Team von Hansi Flick mit 2:4 und musste damit die erste Niederlage der Saison hinnehmen.

Real reist dagegen mit Rückenwind an. Die Königlichen setzten sich am Mittwoch in der Champions League mit 4:1 gegen Leipzig durch. Auch in der Liga feierte Real zuletzt einen deutlichen Sieg: Gegen Sevilla gab es einen 4:1-Sieg.

Letzte Bühne vor der Ballon-d'Or-Verleihung

Nicht dabei im Clásico ist Vinicius Junior (26). Der Brasilianer wurde nach einer Tätlichkeit für vier Spiele gesperrt. Im Spiel gegen Villarreal hatte er einen Gegenspieler an den Haaren gezogen. Während ein fehlender Superstar vor einem Topspiel normalerweise für Kummer und Aufregung bei den Fans sorgt, ist die Stimmungslage in Madrid gemischt. Denn während Vinicius seit Wochen in der Kritik steht, blüht ein Anderer auf. Sommerneuzugang Yan Diomande (19) ist aktuell in bestechender Form, in den letzten vier Pflichtspielen sammelte er sechs Scorerpunkte.

Auch für die Superstars Lamine Yamal (19) und Kylian Mbappé (27) bietet der Clasico eine grosse Bühne. Beide können sich kurz vor der Ballon-d'Or-Verleihung am kommenden Montag nochmals ins Rampenlicht spielen. Auf die Wahl hat das allerdings keinen Einfluss mehr. Mit Jude Bellingham (23), Pau Cubarsí (19), Marc Cucurella (28), Rodri (30) und Vinicius Junior sind fünf weitere Spieler der beiden Klubs für die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fussball nominiert.

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