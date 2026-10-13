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Zweite Trennung in diesem Jahr
Schon wieder Liebes-Aus bei Real-Star Vinicius Jr.

Erst der Zoff auf dem Platz, jetzt die Trennung: Real Madrids Vinicius Junior erlebt turbulente Tage. Nach der Roten Karte gegen Villarreal ist nun noch seine Beziehung zu Influencerin Virginia Fonseca Geschichte.
Publiziert: vor 26 Minuten
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Vinicius Junior und Virginia Fonseca haben sich erneut getrennt.
Foto: Dukas
Lynn Piubel, Autorenprofil
Lynn PiubelReporterin Sport

Den Namen Vinicius Junior (26) findet man derzeit wieder öfter in den Schlagzeilen. Einerseits sportlich, da der Stürmer am Samstag beim 1:0-Sieg von Real Madrid gegen Villarreal vom Platz flog, weil er seinen Gegenspieler Nathan Saliba (22) an den Haaren gezogen hatte. Andererseits aber auch privat, da die Beziehung mit Virginia Fonseca (27) einmal mehr vorbei ist.

Das Management der brasilianischen Influencerin bestätigte am Sonntag die Trennung. «Es gibt keinen Konflikt und keinen Streit. Sie haben einfach vereinbart, ihre Beziehung nicht länger als Paar fortzusetzen», lautete die Erklärung gemäss Medien.

Zweite Trennung innerhalb weniger Monate

Im Mai hatte sie die Beziehung erstmals aufgelöst, im Sommer fanden die beiden aber wieder zusammen. Im September präsentierten sie sich noch mit passenden Partnerringen in den sozialen Netzwerken und waren beim Formel-1-GP in Madrid zu Gast. Nun ist alles wieder aus.

Bereits bei der ersten Trennung im Frühling machte die jetzige Ex-Freundin von Vinicius ihre Haltung in den sozialen Netzwerken deutlich: «Ich werde mir immer erlauben zu leben. Etwas Echtes zu erleben, ohne Angst, ohne Berechnung und ohne aufzuhören, ich selbst zu sein. Während wir zusammen waren, habe ich mich sehr eingebracht. Aber ich bin auch eine Frau, und ich habe mir erlaubt, das ohne Barrieren zu leben und dabei den Respekt zu wahren, den ich in jeder Beziehung immer hatte.» Trotzdem waren sie wenige Wochen später wieder ein Paar.

Die Unternehmerin mit 56 Millionen Insta-Followern hat drei Kinder aus ihrer früheren Beziehung. Zuletzt reiste sie mit den Kindern in die USA, wo diese ihren Vater treffen sollten. In den sozialen Netzwerken wurde über eine mögliche Beziehungskrise spekuliert. Einen konkreten Trennungsgrund nannte das Management jedoch nicht. Während Fonseca Familienbilder aus den USA veröffentlichte, äusserte sich Vinicius nicht zur Trennung.

Jetzt wartet der Clásico

Für Real Madrid geht es am Mittwoch in der Champions League auswärts gegen die AS Roma weiter. In der Liga steht am 18. Oktober das Heimspiel gegen Sevilla an, ehe am 25. Oktober der Clásico gegen den FC Barcelona im Camp Nou wartet. Vinicius droht wegen seiner Roten Karte eine Sperre von bis zu drei Ligaspielen.

Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
5
3
2
Bayern München
Bayern München
1
5
3
3
FC Barcelona
FC Barcelona
1
4
3
4
Manchester United
Manchester United
1
4
3
5
Como 1907
Como 1907
1
3
3
6
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
1
2
3
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
1
2
3
8
Manchester City
Manchester City
1
2
3
9
Aston Villa
Aston Villa
1
1
3
9
RC Lens
RC Lens
1
1
3
9
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
1
1
3
12
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
1
3
13
Liverpool FC
Liverpool FC
1
1
3
13
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
15
Arsenal FC
Arsenal FC
1
1
3
16
AEK Athen
AEK Athen
1
1
3
17
AS Rom
AS Rom
1
0
1
17
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
1
0
1
19
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
1
0
1
19
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
0
1
21
Villarreal CF
Villarreal CF
1
-1
0
22
FC Brügge
FC Brügge
1
-1
0
22
OSC Lille
OSC Lille
1
-1
0
22
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
1
-1
0
25
Atletico Madrid
Atletico Madrid
1
-1
0
25
Inter Mailand
Inter Mailand
1
-1
0
27
LASK Linz
LASK Linz
1
-1
0
27
SSC Neapel
SSC Neapel
1
-1
0
29
Galatasaray SK
Galatasaray SK
1
-2
0
29
Viking FK
Viking FK
1
-2
0
31
FC Porto
FC Porto
1
-2
0
32
RB Leipzig
RB Leipzig
1
-3
0
33
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
1
-4
0
34
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
1
-4
0
35
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
1
-5
0
36
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
1
-5
0
Playoffs
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