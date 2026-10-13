Erst der Zoff auf dem Platz, jetzt die Trennung: Real Madrids Vinicius Junior erlebt turbulente Tage. Nach der Roten Karte gegen Villarreal ist nun noch seine Beziehung zu Influencerin Virginia Fonseca Geschichte.

Lynn Piubel Reporterin Sport

Den Namen Vinicius Junior (26) findet man derzeit wieder öfter in den Schlagzeilen. Einerseits sportlich, da der Stürmer am Samstag beim 1:0-Sieg von Real Madrid gegen Villarreal vom Platz flog, weil er seinen Gegenspieler Nathan Saliba (22) an den Haaren gezogen hatte. Andererseits aber auch privat, da die Beziehung mit Virginia Fonseca (27) einmal mehr vorbei ist.

Das Management der brasilianischen Influencerin bestätigte am Sonntag die Trennung. «Es gibt keinen Konflikt und keinen Streit. Sie haben einfach vereinbart, ihre Beziehung nicht länger als Paar fortzusetzen», lautete die Erklärung gemäss Medien.

Zweite Trennung innerhalb weniger Monate

Im Mai hatte sie die Beziehung erstmals aufgelöst, im Sommer fanden die beiden aber wieder zusammen. Im September präsentierten sie sich noch mit passenden Partnerringen in den sozialen Netzwerken und waren beim Formel-1-GP in Madrid zu Gast. Nun ist alles wieder aus.

Bereits bei der ersten Trennung im Frühling machte die jetzige Ex-Freundin von Vinicius ihre Haltung in den sozialen Netzwerken deutlich: «Ich werde mir immer erlauben zu leben. Etwas Echtes zu erleben, ohne Angst, ohne Berechnung und ohne aufzuhören, ich selbst zu sein. Während wir zusammen waren, habe ich mich sehr eingebracht. Aber ich bin auch eine Frau, und ich habe mir erlaubt, das ohne Barrieren zu leben und dabei den Respekt zu wahren, den ich in jeder Beziehung immer hatte.» Trotzdem waren sie wenige Wochen später wieder ein Paar.

Die Unternehmerin mit 56 Millionen Insta-Followern hat drei Kinder aus ihrer früheren Beziehung. Zuletzt reiste sie mit den Kindern in die USA, wo diese ihren Vater treffen sollten. In den sozialen Netzwerken wurde über eine mögliche Beziehungskrise spekuliert. Einen konkreten Trennungsgrund nannte das Management jedoch nicht. Während Fonseca Familienbilder aus den USA veröffentlichte, äusserte sich Vinicius nicht zur Trennung.

Jetzt wartet der Clásico

Für Real Madrid geht es am Mittwoch in der Champions League auswärts gegen die AS Roma weiter. In der Liga steht am 18. Oktober das Heimspiel gegen Sevilla an, ehe am 25. Oktober der Clásico gegen den FC Barcelona im Camp Nou wartet. Vinicius droht wegen seiner Roten Karte eine Sperre von bis zu drei Ligaspielen.