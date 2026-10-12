Real-Star Vinicius (26) hat sich nach seinem Rot-Eklat gegen Villarreal zu Wort gemeldet. Er entschuldigt sich für sein Verhalten.

Darum gehts Vinicius traf gegen Villarreal, doch das 2:0 zählte nicht

Wegen Haareziehens an Saliba sah er Rot und protestierte

Ihm droht eine Sperre für zwei Spiele; er entschuldigte sich bei Team und Fans

Fabienne Kleinhenz

Real Madrid siegt am Samstagabend gegen Villarreal 1:0. In der 71. Minute sorgt Vinicius für Furore. Erst macht er das 2:0. Das Tor wird aber wegen eines Fouls aberkannt. Der Brasilianer hat zuvor Gegenspieler Nathan Saliba (22) an den Haaren gezogen. Rot für Vinicius, der danach auf den Schiri losgeht und von Teamkollege Antonio Rüdiger (33) zurückgehalten werden.

Dieses Verhalten könnte nun schwere Folgen haben. Der Unparteiische bezeichnet die Aktion des Real-Stars laut Medien als eine «aggressiven Haltung». Vinicius droht eine Sperre für zwei Spiele. Damit würde er auch den «Clásico» in zwei Wochen gegen Barcelona verpassen.

Mourinho sagte nach dem 1:0-Sieg gegen Villarreal die Pressekonferenz ab.

Eine halbherzige Entschuldigung

Mittlerweile hat sich Vinicius selbst auf Instagram zu Wort gemeldet. Gemäss «Bild» hat er eine Fotomontage mit Szenen aus verschiedenen Spielen, in denen seine Gegenspieler seiner Meinung nach hätten verwarnt oder des Feldes verwiesen werden müssen, geteilt. Sein Fazit: «Und derjenige, der Gelb und Rot sieht, ist immer Vinicius – eine Schande.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Szenen wurden mittlerweile gelöscht. Eine halbherzige Entschuldigung steht aber immer noch da: «Entschuldigung an meine Mannschaft und meine Fans.»