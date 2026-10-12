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Verpasst er den Barça-Knüller?
Halbherzige Entschuldigung von Vinicius nach Rot-Eklat

Real-Star Vinicius (26) hat sich nach seinem Rot-Eklat gegen Villarreal zu Wort gemeldet. Er entschuldigt sich für sein Verhalten.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Vinicius rastet nach der Schiri-Entscheidung aus.
Foto: IMAGO/PGS Photo Agency

Darum gehts

  • Vinicius traf gegen Villarreal, doch das 2:0 zählte nicht
  • Wegen Haareziehens an Saliba sah er Rot und protestierte
  • Ihm droht eine Sperre für zwei Spiele; er entschuldigte sich bei Team und Fans
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Fabienne Kleinhenz

Real Madrid siegt am Samstagabend gegen Villarreal 1:0. In der 71. Minute sorgt Vinicius für Furore. Erst macht er das 2:0. Das Tor wird aber wegen eines Fouls aberkannt. Der Brasilianer hat zuvor Gegenspieler Nathan Saliba (22) an den Haaren gezogen. Rot für Vinicius, der danach auf den Schiri losgeht und von Teamkollege Antonio Rüdiger (33) zurückgehalten werden.

Dieses Verhalten könnte nun schwere Folgen haben. Der Unparteiische bezeichnet die Aktion des Real-Stars laut Medien als eine «aggressiven Haltung». Vinicius droht eine Sperre für zwei Spiele. Damit würde er auch den «Clásico» in zwei Wochen gegen Barcelona verpassen.

Mourinho sagte nach dem 1:0-Sieg gegen Villarreal die Pressekonferenz ab.

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Eine halbherzige Entschuldigung

Mittlerweile hat sich Vinicius selbst auf Instagram zu Wort gemeldet. Gemäss «Bild» hat er eine Fotomontage mit Szenen aus verschiedenen Spielen, in denen seine Gegenspieler seiner Meinung nach hätten verwarnt oder des Feldes verwiesen werden müssen, geteilt. Sein Fazit: «Und derjenige, der Gelb und Rot sieht, ist immer Vinicius – eine Schande.»

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Die Szenen wurden mittlerweile gelöscht. Eine halbherzige Entschuldigung steht aber immer noch da: «Entschuldigung an meine Mannschaft und meine Fans.»

LaLiga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
8
27
24
2
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
10
19
3
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
8
5
19
4
Real Madrid
Real Madrid
8
11
18
5
Sevilla FC
Sevilla FC
7
1
13
6
Real Sociedad
Real Sociedad
8
-3
13
7
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
8
4
11
8
RC Deportivo La Coruna
RC Deportivo La Coruna
8
1
10
9
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
8
2
8
10
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
6
1
8
11
Villarreal CF
Villarreal CF
8
0
8
12
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
8
0
8
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
7
-5
8
14
Getafe CF
Getafe CF
8
-6
8
15
Racing Santander
Racing Santander
8
-10
8
16
CA Osasuna
CA Osasuna
8
-10
8
17
Elche CF
Elche CF
8
-6
6
18
Levante UD
Levante UD
6
-4
5
19
Valencia CF
Valencia CF
8
-9
5
20
FC Malaga
FC Malaga
8
-9
4
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
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