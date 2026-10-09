Dass Kylian Mbappé eine Velotour durch die Schweiz gemacht hat, passt nicht jedem. In Spanien sollen sich Fans und Medien gewaltig über die Aktivitäten des Franzosen aufgeregt haben. Und auch bei Real soll der Unmut gross sein.

Blick Sportdesk

Kylian Mbappé (27) steht in der Kritik. Der Grund: ein Klubbesuch in Paris und seine Velotour durch die Schweiz. Diese Ausflüge sollen nicht nur bei Fans, sondern auch bei seinem Verein Real Madrid für Unmut gesorgt haben. Statt sich nach einer Knieverletzung, die er sich beim Nations-League-Spiel der Franzosen gegen die Türkei (1:0) zugezogen hatte, zu schonen, hat sich Mbappé für Freizeitaktivitäten entschieden.

Die französische Zeitung «L'Équipe» berichtet, dass viele Real-Fans und spanische Medien dem Stürmer mangelnden Professionalismus vorwerfen. «Kritik und Unzufriedenheit haben in den vergangenen Tagen zugenommen», schreibt die Zeitung. Besonders stört die Kritiker, dass Mbappé in über zwei Jahren bei Real Madrid noch keinen Titel gewinnen konnte, obwohl er beeindruckende 94 Tore in 111 Spielen erzielte.

«Hat er überhaupt noch Lust?»

Laut einer anonymen Quelle aus dem Klub habe Mbappé «nach wie vor nicht verstanden, wie Real Madrid funktioniert und welches Verhalten von ihm erwartet wird». Ein weiterer Kritikpunkt: Mbappés angebliche Fixierung auf den Gewinn des Ballon d'Or. «Er hat seine persönlichen Interessen über die des Klubs gestellt», heisst es in dem Bericht von «L'Équipe».

Auch der französische Journalist Daniel Riolo von RMC Sport äusserte sich in der Sendung «After Foot» kritisch über den 27-Jährigen. «Mbappés Velotour ist nur ein weiteres Kapitel in einer Reihe von Fehltritten», sagte Riolo. «Ich frage mich: Hat Mbappé überhaupt noch Lust? Worauf hat er Lust? Er wirkt, als würde er jeden Tag aufstehen und sich fragen: Wie kann ich mir selbst schaden? Er darf sich solche Fehler nicht mehr erlauben.»

Ist Mbappé zu fixiert auf Ballon d'Or?

Riolo vermutet, dass der Druck und die Erwartungen an Mbappé ihren Tribut fordern. «Seine Fixierung auf den Ballon d'Or hat dazu geführt, dass er sich und anderen schadet. Es ist schade, aber so gibt er seinen Kritikern nur neue Munition. Vielleicht braucht er eine Veränderung. Man darf nicht ausschliessen, dass er Real Madrid am Ende der Saison verlässt», so Riolo abschliessend.

Obwohl Mbappé kürzlich zu den Trainingseinheiten zurückgekehrt ist, lässt der Wirbel um ihn nicht nach. Sein Privatleben – darunter die Beziehung zur Schauspielerin Ester Expósito – und seine Sponsorenwechsel sorgten zuletzt ebenfalls für Gesprächsstoff.

Dieser Artikel ist zuerst auf gsp.ro erschienen. Die rumänische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

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