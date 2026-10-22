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Ist Real fit für den Clasico?
Mbappé spielt gross auf – Pfiffe gegen Vinicius

Real Madrid bezwingt Leipzig im Bernabeu klar mit 4:1. Die Mannschaft rund um Stürmerstar Kylian Mbappé zeigt sich damit auch bereit für den Clasico am Sonntag. Auch wenn Vinicius Jr. weiter hadert.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Real Madrid spielt stark gegen den RB Leipzig auf.
Foto: imago/ZUMA Press

Darum gehts

  • Real Madrid schlägt RB Leipzig 4:1 und reist mit Rückenwind zum Clasico am Sonntag
  • Mbappé trifft zum 3:0, steht bei 73 Toren in der Champions League und 26 Vorlagen, wie Zidane
  • Vinicius Jr. wird ausgepfiffen, bleibt unauffällig und muss nach 70 Minuten vom Platz gehen
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Fabienne Kleinhenz

Real Madrid hat die Hauptprobe vor dem Clasico gegen den FC Barcelona am kommenden Sonntag bestanden. Die Mannschaft setzte sich am Mittwochabend im heimischen Bernabeu gegen RB Leipzig deutlich mit 4:1 durch. Die Gäste konnten zwar vor allem in der ersten Halbzeit mithalten, strahlten aber offensiv zu wenig Gefahr aus, um Real ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Mbappé reiht sich bei den Legenden ein

In glänzender Form zeigte sich einmal mehr Kylian Mbappé (27). Der Franzose traf in der 83. Minute zum 3:0 und hatte zuvor schon die Vorlage zum 2:0 durch Arda Güler gegeben. Somit fehlt Mbappé bei insgesamt 73 Toren und 26 Assists in der Champions League nur noch ein Scorerpunkt, um die magische Marke von 100 zu erreichen. In diesem Ranking liegt er mittlerweile gemäss Uefa-Statistiken auf Platz 5 hinter Karim Benzema (90 Tore/29 Assists), Robert Lewandowski (109/22), Lionel Messi (129/40) und Cristiano Ronaldo (140/42).

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Vini Jr. ausgepfiffen – dann ausgewechselt

Weniger rund lief der Abend für Vinicius Jr. (26). Der Brasilianer, der für den bevorstehenden Clasico aufgrund einer Tätlichkeit aus dem Spiel gegen Villarreal gesperrt ist, wurde im eigenen Stadion ausgepfiffen. Auch spielerisch zeigte sich der 26-Jährige eher unauffällig und wurde in der 70. Minute von Trainer José Mourinho (63) ausgewechselt. Die Entscheidung schien ihm sichtbar zu missfallen.

Nach dem Spiel äusserte sich Mourinho zur Situation. Zur Auswechslung von Vinicius sagte er: «Der Wechsel ist kein Wechsel aus Unzufriedenheit, sondern weil ich eine starke Bank habe, und eine Bank, mit der ich dem Spiel mehr Geschwindigkeit verleihen kann.»

Gleichzeitig betonte Mourinho, dass Vinicius Unterstützung brauche: «Ja, er braucht die Unterstützung aller. Auswärts wird er ausgepfiffen, das motiviert, aber zu Hause tut es weh.» Besonders hart – der für den Brasilianer eingewechselte Yann Diomande (19) schoss per Direktabnahme ein fulminantes viertes Tor für die Madrilenen.

Gewappnet für den Clasico

Mit dem klaren Sieg reist Real Madrid nun mit Rückenwind nach Barcelona. Von Selbstzufriedenheit will Mourinho dennoch nichts wissen. «Wir gehen nicht selbstzufrieden in den Clasico, es ist nur ein weiteres Ligaspiel, obwohl es nicht wie die anderen ist – das wäre gelogen. Wir kommen voran, im Moment verlieren wir 24 Stunden Ruhezeit, aber wir kommen voran.»

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Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
3
9
9
2
Aston Villa
Aston Villa
3
9
9
3
Liverpool FC
Liverpool FC
3
5
9
4
Real Madrid
Real Madrid
3
5
9
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
3
3
9
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
3
5
7
7
Arsenal FC
Arsenal FC
3
4
7
8
FC Barcelona
FC Barcelona
3
5
6
9
Como 1907
Como 1907
3
5
6
10
Manchester City
Manchester City
3
4
6
11
FC Brügge
FC Brügge
3
3
6
12
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
3
3
6
13
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
3
1
6
14
Bayern München
Bayern München
3
5
5
15
AS Rom
AS Rom
3
3
4
16
Atletico Madrid
Atletico Madrid
3
1
4
17
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
3
1
4
18
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
3
0
4
19
Villarreal CF
Villarreal CF
3
0
3
20
Inter Mailand
Inter Mailand
3
-1
3
20
Manchester United
Manchester United
3
-1
3
22
SSC Neapel
SSC Neapel
3
-2
3
23
Galatasaray SK
Galatasaray SK
3
-3
3
24
LASK Linz
LASK Linz
3
-3
3
25
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
3
-3
3
26
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
3
-4
3
27
RC Lens
RC Lens
3
-4
3
28
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
3
-5
3
29
AEK Athen
AEK Athen
3
-5
3
29
RB Leipzig
RB Leipzig
3
-5
3
31
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
3
-6
2
32
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
3
-3
1
33
Viking FK
Viking FK
3
-4
1
34
FC Porto
FC Porto
3
-4
0
35
OSC Lille
OSC Lille
3
-6
0
36
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
3
-12
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
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FC Barcelona
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