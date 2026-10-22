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ManUtd tief in der Krise
Jetzt setzt auch Captain Fernandes Carrick unter Druck

1:4 gegen Como, sieben Spiele ohne Sieg: Manchester United taumelt weiter. Captain Bruno Fernandes fordert mehr Mut im Pressing – und erhöht damit den Druck auf Trainer Michael Carrick.
Publiziert: 07:31 Uhr
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Sichtlich unzufrieden: Bruno Fernandes.
Foto: IMAGO/Shutterstock

Darum gehts

  • Nach dem 1:4 gegen Como ist United seit sieben Spielen sieglos
  • Fernandes beklagt Resultate und stützt Carrick
  • Er kritisiert den Verzicht auf Pressing und fordert mehr Mut
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Blick Sportdesk

Manchester United steckt tief in der Krise. Nach der deutlichen 1:4-Niederlage gegen Como in der Champions League sind die Red Devils seit sieben Pflichtspielen ohne Sieg. Captain Bruno Fernandes (32) zeigt sich frustriert und hinterfragt nach dem nächsten Rückschlag auch die taktische Ausrichtung von Trainer Michael Carrick.

«Die Resultate bleiben aus. Wir schaffen es nicht, das auf den Platz zu bringen, was wir im Training vorbereiten und uns vornehmen», erklärt Fernandes. Der Portugiese, der bei seiner Auswechslung in der 66. Minute sichtlich verärgert reagierte, nimmt auch die Spieler in die Pflicht. «Wir müssen uns fragen, was wir auf dem Platz besser machen können.»

Gleichzeitig stellt sich Fernandes grundsätzlich hinter seinen Trainer. «Wir machen genau das, was er von uns verlangt. Das Problem ist, dass die Resultate ausbleiben. Im Fussball zählen am Ende nur die Ergebnisse.»

«Manchmal braucht es mehr Mut»

Deutlich kritischer äussert sich der Mittelfeldspieler gegenüber «TNT Sports» zur defensiven Spielweise gegen Como. Das Trainerteam habe entschieden, auf konsequentes Pressing und eine Manndeckung zu verzichten. Dadurch hätten die Italiener zu viel Platz erhalten.

«Wenn man solchen Mannschaften Zeit und Raum lässt, gewinnen sie an Selbstvertrauen», erklärt Fernandes. Auf die Frage, ob Carrick taktische Fehler gemacht habe, will der Captain seinen Coach nicht direkt kritisieren.

Dennoch wird er deutlich: «Manchmal braucht es mehr Mut. Man muss das Risiko eingehen, höher zu pressen und dem Gegner keine Ruhe zu lassen.»

Como habe genau das vorgemacht. «Ihr Innenverteidiger rückte bis in meine eigene Platzhälfte vor, um mich unter Druck zu setzen. Wir hätten als Mannschaft genauso reagieren müssen, aber das ist uns nicht gelungen.»

Für Manchester United wird die Lage damit immer ungemütlicher. Die Resultate bleiben aus, der Druck auf Carrick wächst – und selbst der Captain stellt inzwischen die taktische Herangehensweise infrage.

Dieser Artikel ist zuerst auf gsp.ro erschienen. Die rumänische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
3
9
9
2
Aston Villa
Aston Villa
3
9
9
3
Liverpool FC
Liverpool FC
3
5
9
4
Real Madrid
Real Madrid
3
5
9
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
3
3
9
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
3
5
7
7
Arsenal FC
Arsenal FC
3
4
7
8
FC Barcelona
FC Barcelona
3
5
6
9
Como 1907
Como 1907
3
5
6
10
Manchester City
Manchester City
3
4
6
11
FC Brügge
FC Brügge
3
3
6
12
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
3
3
6
13
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
3
1
6
14
Bayern München
Bayern München
3
5
5
15
AS Rom
AS Rom
3
3
4
16
Atletico Madrid
Atletico Madrid
3
1
4
17
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
3
1
4
18
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
3
0
4
19
Villarreal CF
Villarreal CF
3
0
3
20
Inter Mailand
Inter Mailand
3
-1
3
20
Manchester United
Manchester United
3
-1
3
22
SSC Neapel
SSC Neapel
3
-2
3
23
Galatasaray SK
Galatasaray SK
3
-3
3
24
LASK Linz
LASK Linz
3
-3
3
25
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
3
-3
3
26
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
3
-4
3
27
RC Lens
RC Lens
3
-4
3
28
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
3
-5
3
29
AEK Athen
AEK Athen
3
-5
3
29
RB Leipzig
RB Leipzig
3
-5
3
31
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
3
-6
2
32
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
3
-3
1
33
Viking FK
Viking FK
3
-4
1
34
FC Porto
FC Porto
3
-4
0
35
OSC Lille
OSC Lille
3
-6
0
36
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
3
-12
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
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