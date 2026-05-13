Darum gehts
- Real Madrid steckt in Krisen: interne Streits und sportlich titellose Saison
- Ex-Goalie Canizares fordert wegen Führungsproblemen Rauswurf der drei Kapitäne
- Vinicius Jr., Vertrag bis 2027, wird schwacher Führung vorgeworfen
Bei Real Madrid geht es momentan drunter und drüber. Gleich zu mehreren heftigen Streitereien kam es in den letzten Wochen innerhalb des Teams – zuerst zwischen Alvaro Carreras und Antonio Rüdiger, dann zwischen Aurélien Tchouaméni und Federico Valverde, bei dem Letzterer gar im Krankenhaus landete. Am Dienstag sorgte zudem Präsident Florentino Perez an einer Pressekonferenz für Aufsehen.
Und als wäre das nicht genug, läuft es bei den Königlichen auch sportlich nicht. Nach der 0:2-Niederlage im Clasico gegen Barcelona am Sonntag steht fest: Die Madrilenen bleiben in dieser Spielzeit titellos. Eine Erklärung für die für Real-Verhältnisse schlechte Saison hat Santiago Canizares, der 55 Spiele im Tor der Königlichen und 46 für die spanische Nationalmannschaft absolvierte: «Die drei Kapitäne waren nicht da.»
«Ab auf den Transfermarkt»
Im «Marca»-Podcast «El Debate de La Pizarra» holt der Spanier zum Rundumschlag aus – angefangen beim etatmässigen Captain Dani Carvajal (34). «Carvajal, weil er nicht gespielt hat. Und wenn jemand nicht spielt, verliert er natürlich ein wenig an Einfluss in der Kabine und auch die Bereitschaft, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen», so Canizares.
Sein Stellvertreter Federico Valverde (27) kommt nicht besser weg. Canizares kritisiert nicht nur das Verhalten des Uruguayers während des Zoffs mit Tchouaméni, sondern findet auch: «Er ist ein Spieler, der ziemlich abwesend ist und seine Rolle als Kapitän nicht wahrnimmt.» Sein vernichtendes Urteil lautet darum: «Ab auf den Transfermarkt!»
Auch Vinicius soll weg
Genau dorthin soll laut dem 56-Jährigen auch Vinicius Jr. (25). «Neulich (im Clasico am Sonntag, d. Red.) war er Kapitän von Real Madrid und zeigte 15 Champions-League-Titel, anstatt durchzuhalten und das zu ertragen, was man ertragen muss, wenn man eine für seinen Verein demütigende Saison hinter sich hat», so seine Erklärung.
Als Kapitän von Real sehe er stattdessen eine ganz andere Art von Spieler – einen, der nicht «sein Ego und seine eigenen Interessen in den Vordergrund stellt». Und auch das Bekenntnis zum Verein fehlt Canizares. Seinen 2027 auslaufenden Vertrag in Madrid hat Vinicius nämlich noch nicht verlängert. Er findet deshalb: «Die drei Kapitäne müssen weg!»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
35
60
91
2
Real Madrid
35
37
77
3
Villarreal CF
35
25
69
4
Atletico Madrid
36
21
66
5
Real Betis Balompie
36
12
57
6
RC Celta de Vigo
36
4
50
7
Getafe CF
35
-8
45
8
Real Sociedad
35
-1
44
9
Athletic Bilbao
35
-11
44
10
Rayo Vallecano
35
-6
43
11
CA Osasuna
36
-4
42
12
Valencia CF
35
-12
42
13
Sevilla FC
35
-13
40
14
Elche CF
36
-9
39
15
RCD Mallorca
35
-9
39
16
Levante UD
36
-15
39
17
RCD Espanyol Barcelona
35
-15
39
18
FC Girona
35
-15
39
19
Deportivo Alaves
35
-13
37
20
Real Oviedo
35
-28
29