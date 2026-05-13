Real Madrid wird die aktuelle Saison ohne Titel beenden. Ex-Real-Goalie Santiago Canizares macht dafür die drei Kapitäne verantwortlich – und findet: «Ab auf den Transfermarkt!»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Real Madrid steckt in Krisen: interne Streits und sportlich titellose Saison

Ex-Goalie Canizares fordert wegen Führungsproblemen Rauswurf der drei Kapitäne

Vinicius Jr., Vertrag bis 2027, wird schwacher Führung vorgeworfen

Julian Sigrist Redaktor Sport

Bei Real Madrid geht es momentan drunter und drüber. Gleich zu mehreren heftigen Streitereien kam es in den letzten Wochen innerhalb des Teams – zuerst zwischen Alvaro Carreras und Antonio Rüdiger, dann zwischen Aurélien Tchouaméni und Federico Valverde, bei dem Letzterer gar im Krankenhaus landete. Am Dienstag sorgte zudem Präsident Florentino Perez an einer Pressekonferenz für Aufsehen.

Und als wäre das nicht genug, läuft es bei den Königlichen auch sportlich nicht. Nach der 0:2-Niederlage im Clasico gegen Barcelona am Sonntag steht fest: Die Madrilenen bleiben in dieser Spielzeit titellos. Eine Erklärung für die für Real-Verhältnisse schlechte Saison hat Santiago Canizares, der 55 Spiele im Tor der Königlichen und 46 für die spanische Nationalmannschaft absolvierte: «Die drei Kapitäne waren nicht da.»

«Ab auf den Transfermarkt»

Im «Marca»-Podcast «El Debate de La Pizarra» holt der Spanier zum Rundumschlag aus – angefangen beim etatmässigen Captain Dani Carvajal (34). «Carvajal, weil er nicht gespielt hat. Und wenn jemand nicht spielt, verliert er natürlich ein wenig an Einfluss in der Kabine und auch die Bereitschaft, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen», so Canizares.

Sein Stellvertreter Federico Valverde (27) kommt nicht besser weg. Canizares kritisiert nicht nur das Verhalten des Uruguayers während des Zoffs mit Tchouaméni, sondern findet auch: «Er ist ein Spieler, der ziemlich abwesend ist und seine Rolle als Kapitän nicht wahrnimmt.» Sein vernichtendes Urteil lautet darum: «Ab auf den Transfermarkt!»

Auch Vinicius soll weg

Genau dorthin soll laut dem 56-Jährigen auch Vinicius Jr. (25). «Neulich (im Clasico am Sonntag, d. Red.) war er Kapitän von Real Madrid und zeigte 15 Champions-League-Titel, anstatt durchzuhalten und das zu ertragen, was man ertragen muss, wenn man eine für seinen Verein demütigende Saison hinter sich hat», so seine Erklärung.

Als Kapitän von Real sehe er stattdessen eine ganz andere Art von Spieler – einen, der nicht «sein Ego und seine eigenen Interessen in den Vordergrund stellt». Und auch das Bekenntnis zum Verein fehlt Canizares. Seinen 2027 auslaufenden Vertrag in Madrid hat Vinicius nämlich noch nicht verlängert. Er findet deshalb: «Die drei Kapitäne müssen weg!»