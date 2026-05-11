Am 30. Mai steigt der Champions-League-Final zwischen PSG und Arsenal in Budapest. Mittendrin: Der Schweizer Schiri Sandro Schärer als vierter Offizieller. Geleitet wird die Partie von einem deutschen Team um Daniel Siebert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Schiri Sandro Schärer ist vierter Offizieller im Champions-League-Final

Schärer leitete zuvor vier Champions-League-Spiele, darunter Halbfinalsieg von PSG

Das Finalspiel wird gepfiffen vom Deutschen Daniel Siebert

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die Uefa hat die Schiedsrichter für das Finalspiel in der Champions League zwischen PSG und Arsenal vom 30. Mai (18 Uhr) in Budapest ausgewählt. Mit dabei ist ein Schweizer Schiri: Sandro Schärer (37) wird beim Endspiel als vierter Offizieller im Einsatz stehen.

Für Schärer wird es der fünfte Einsatz in der laufenden Champions-League-Saison sein. Mitte September amtete er beim 4:0-Sieg von Finalist PSG in der Ligaphase gegen Atalanta Bergamo als Unparteiischer. Dazu kommt die Partie zwischen Karabach und Frankfurt (3:2) und das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Sporting und Bodö/Glimt (5:0 nach Verlängerung).

Vor wenigen Wochen pfiff Schärer beim 5:4-Kracher von PSG gegen Bayern seinen ersten Champions-League-Halbfinal glänzend. Nun kommt dem Schwyzer, der im Sommer auch zum Schiri-Team der WM in den USA, Kanada und Mexiko gehören wird, mit der Endrunden-Teilnahme die nächste grosse Ehre in der Königsklasse zu – wenn auch nur als Unterstützung an der Seitenlinie statt als Chef auf dem Feld.

Schiri-Leitung in deutscher Hand

Leiten wird den Final Daniel Siebert (42). Der deutsche Schiedsrichter hatte in der laufenden Saison in der Champions League zuvor bereits neun Partien gepfiffen, unter anderem das Viertelfinal-Hinspiel zwischen Sporting Lissabon und Arsenal (0:1) sowie das Halbfinal-Rückspiel zwischen Arsenal und Atlético Madrid (1:0). An den Seitenlinien wird Siebert von seinen deutschen Kollegen Jan Seidel und Rafael Foltyn als Assistenten unterstützt.

Auch die VAR-Leitung ist praktisch in deutscher Hand. Bastien Dankert übernimmt die Verantwortung mit Unterstützung von Robert Schröder. Der Spanier Carlos Del Cerro Grande ergänzt das deutsche Duo im VAR-Keller.