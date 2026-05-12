Real-Präsident Pérez teilt aus – und kündigt Neuwahlen an

Knall in Madrid: Real-Boss Florentino Pérez kündigt Neuwahlen an, bleibt aber selbst im Rennen. Auf einer emotionalen Pressekonferenz attackiert er Medien, wirft «ABC» gezielte Kampagnen gegen ihn und den Klub vor.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Um 16.10 Uhr veröffentlicht Real Madrid eine Medienmitteilung: «Real Madrid teilt mit, dass heute Nachmittag um 18.00 Uhr unser Präsident, Florentino Pérez, im Presseraum der Ciudad Real Madrid nach der Sitzung des Vorstands eine Pressekonferenz abhalten und den Medien Fragen beantworten wird», lautet der kurze Inhalt.

Die Gerüchteküche brodelt: Wird José Mourinho als neuer Trainer vorgestellt? Kommts zur grossen Abrechnung mit seinen Stars? Tritt Perez ab? Fragen über Fragen. Der 79-Jährige liefert die Antworten und teilt dabei mächtig aus.

Medienschelte und Neuwahlen

Der Real-Präsident beginnt die Konferenz gleich mit einem Knall: «Ich habe den Wahlausschuss gebeten, das Verfahren zur Einleitung der Wahlen für den Vorstand einzuleiten.» An einen Rücktritt denkt er aber nicht: «Ich werde dafür kandidieren!» Er sei zu diesem Schritt gedrängt worden, weil eine absurde Situation aufgrund von Kampagnen gegen die Interessen von Real und ihm entstanden sei.

«Sie fragen: ‹Wo ist Florentino?› Normalerweise äussere ich mich nicht dazu. Manche haben mir sogar gesagt, ich hätte unheilbaren Krebs. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um all jenen, die sich um mich gesorgt haben, mitzuteilen, dass ich weiterhin Präsident von Real Madrid und meines Unternehmens bin und mich bester Gesundheit erfreue.» Die Geschichten, die darüber geschrieben wurden, seien «alle erfunden.»

Zeitung im Visier

Danach holt Pérez zum Medien-Rundumschlag aus: «‹ABC›, eine Zeitung, die mich sehr liebt, schreibt: ‹Vor der Vorstandssitzung sagt Florentino: Ich bin sehr müde.› Aber glauben Sie, ich sage das, bevor ich hingehe? David Sánchez de Castro, sind Sie da? Ich wollte nur kurz Hallo sagen und fragen, warum Sie das veröffentlicht haben. Ich stehe früh auf und gehe als Letzter ins Bett, ich arbeite wie ein Hund.»

Auf die spanische Zeitung «ABC» hat es Pérez besonders abgesehen: «Ihr einziges Ziel ist es, Real Madrid und seinen Präsidenten anzugreifen. Und es tut mir leid, denn mein Vater las ABC und hat mir vor vielen Jahren ein Abo abgeschlossen, aber jetzt habe ich beschlossen, mein ‹ABC›-Abo zu kündigen.»