Drama bei Real Madrid: Nach einem Kabinenstreit zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni musste Valverde wegen eines Schädel-Hirn-Traumas ins Spital. Valverde meldet sich nach dem Zoff auf Instagram.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Real-Star Valverde (27) nach Streit mit Tchouaméni im Spital eingeliefert

Uruguayer erleidet Schädel-Hirn-Trauma, benötigt 10 bis 14 Tage Pause

Real Madrid leitet Disziplinarverfahren ein, Clásico am 10. Mai gefährdet

Blick Sportdesk

Kurz vor dem alles entscheidenden Clásico gegen den FC Barcelona steht Real Madrid unter Schock: Nach einem heftigen Streit in der Kabine musste Mittelfeldspieler Federico Valverde (27) ins Spital eingeliefert werden. Der Uruguayer ist mit seinem Teamkollegen Aurélien Tchouaméni aneinandergeraten.

Die Konsequenz: Valverde erleidet ein Schädel-Hirn-Trauma! Laut einer offiziellen Mitteilung von Real Madrid benötigt er nun zehn bis 14 Tage Ruhe.

Die Spannungen zwischen Valverde und Tchouaméni waren offenbar schon länger spürbar. Gemäss «Marca» hatte Valverde seinem Teamkollegen bereits am Morgen den Handschlag verweigert. Im Training soll die Stimmung dann eskaliert sein, nachdem es zu einem hitzigen Zweikampf gekommen war.

Der Klub hat mittlerweile Disziplinarverfahren gegen beide Spieler eingeleitet. Präsident Florentino Perez (79) selbst fordert eine lückenlose Aufklärung. In einem Statement heisst es: «Real Madrid gibt bekannt, dass nach den Vorfällen während des heutigen Trainings der ersten Mannschaft Disziplinarverfahren gegen unsere Spieler Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni eingeleitet wurden. Der Klub wird über die Entscheidungen informieren, sobald die entsprechenden internen Verfahren abgeschlossen sind.»

Valverde meldet sich auf Instagram

Die Klubführung habe ausserdem mit einer sofort einberufenen Krisensitzung reagiert. Kein Spieler durfte das Trainingsgelände verlassen, um die Lage rechtzeitig vor dem wichtigen Saisonendspurt zu beruhigen. Der Zeitpunkt für den neuerlichen Eklat könnte kaum ungünstiger sein: Schon am Sonntag steht für Real Madrid der Clásico gegen den FC Barcelona an. Eine Niederlage oder auch nur ein Unentschieden im Camp Nou würde die Meisterschaft für die Königlichen endgültig besiegeln.

Nach der Auseinandersetzung meldet sich Valverde auf Instagram. «Heute kam es erneut zu einer Meinungsverschiedenheit. Während des Streits stiess ich versehentlich gegen einen Tisch, wodurch ich mir eine kleine Schnittwunde an der Stirn zuzog, die einen Routinebesuch im Krankenhaus erforderlich machte», erklärt der Uruguayer in seiner Insta-Story. Weiter stellt er klar, dass er nicht von seinem Teamkollegen geschlagen wurde und er ihn auch nicht geschlagen habe.

«Die Situation schmerzt mich, Real Madrid ist eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben», so Valverde. «Das Ergebnis ist eine Anhäufung von Dingen, die in einem sinnlosen Streit gipfeln, mein Image schädigen und Raum für Zweifel lassen, dass Geschichten erfunden, Verleumdungen verbreitet und Öl ins Feuer eines Vorfalls gegossen werden.» Er habe keine Zweifel daran, «dass alle Meinungsverschiedenheiten, die wir ausserhalb des Spielfelds haben mögen, auf dem Spielfeld keine Rolle mehr spielen».

Ursprünglich wollte er sich bis zum Saisonende nicht äussern. Nach dem Aus in der Champions League behielt er jedoch seine Wut und seinen Groll für sich.

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