Bei Real Madrid ist die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft zunehmend gespalten – und das ausgerechnet vor dem Clásico, in dem Erzrivale Barcelona die Meisterschaft perfekt machen kann. Blick beleuchtet die aktuellen Brennpunkte bei den Königlichen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bei Real Madrid eskaliert die Stimmung: Valverde und Tchouaméni geraten aneinander

Fans fordern Mbappés Verkauf trotz 41 Toren in 41 Spielen

Real droht titellose Saison

Davide Malinconico Redaktor Sport

Schon wieder Trainings-Zoff

Medienberichten zufolge kriselt es bei Real Madrid mannschaftsintern gewaltig. Die prekäre Stimmung spiegelt sich jüngst im Training wider – erneut: Wie Blick bereits berichtete, gerieten Antonio Rüdiger (33) und Alvaro Carreras (23) vor einigen Wochen derart aneinander, dass der Deutsche seinem Teamkollegen eine Ohrfeige verpasst haben soll.

Laut Informationen der «Marca» kam es nun zum nächsten heftigen Streit: Federico Valverde (27) und Aurélien Tchouaméni (26) wurden nach einer hitzigen Auseinandersetzung beinahe handgreiflich und mussten von Kollegen getrennt werden. Die spanische Sportzeitung betont, dass die Differenzen im Kader mittlerweile unübersehbar seien: Einige Profis pflegen praktisch keinen Kontakt mehr untereinander. Sechs Spieler sollen mit Trainer Álvaro Arbeloa (43) gar nicht mehr reden.

Mourinho stellt schon Forderungen

Seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass José Mourinho (63) der Wunschkandidat von Real-Präsident Florentino Pérez (79) für die Nachfolge ebendieses Arbeloa ist. «The Special One» selbst soll einer Rückkehr nach Madrid (bereits von 2010 bis 2013 Real-Coach) nicht abgeneigt sein, knüpft ein Engagement jedoch an strikte Bedingungen, da er den Verein für strukturell reformbedürftig hält.

Zum einen fordere Mourinho laut Real-Experte Ramón Álvarez de Mon einen Zweijahresvertrag sowie die uneingeschränkte Kontrolle über Aufstellung, Kaderplanung und Kabinenmanagement. Zudem bestehe Mourinho darauf, sowohl seinen eigenen Trainerstab als auch eine private medizinische Abteilung mitzubringen – Letzteres, um die hohe Verletzungsanfälligkeit der vergangenen Jahre in den Griff zu bekommen.

Fans gegen Mbappé

Wie Blick bereits berichtete, haben zahlreiche Real-Fans langsam genug von Kylian Mbappé (27). Es wurde eine Online-Petition mit dem Titel «Mbappé fuera» (dt.: «Mbappé raus») lanciert. Das Ziel waren 200'000 Stimmen – es wurden über 12 Millionen.

«Wie bitte?!», wird sich der eine oder andere Fussball-Fan fragen. Denn: Spielt der Superstar, «startet» Real im Schnitt mit einer 1:0-Führung in die Partie (wettbewerbsübergreifend 41 Tore in 41 Saisonspielen). Sportlicher Natur können die Gründe für den Unmut der Real-Fans nicht sein. Viel mehr scheint man die Nase voll zu haben, weil dieser innerhalb der Mannschaft für Unruhen sorgen soll.

Titellose Saison bahnt sich an

Am Sonntag steht nun der Clásico an – und es droht das Horror-Szenario: Barcelona braucht nur einen Punkt, um Meister zu werden. Für die Real-Fans wäre es eine Katastrophe, wenn der verhasste Rivale ausgerechnet im direkten Duell den Titel feiert.

Die Königlichen müssen gewinnen – sonst ist die titellose Saison perfekt. Es wäre erst das zweite Mal in den letzten 15 Jahren, dass Real Madrid mit völlig leeren Händen dasteht (zuvor 2020/21).

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