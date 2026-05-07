Darum gehts
- Niklas Süle beendet mit 30 Jahren nach der Saison seine Karriere
- Knieverletzung im Hoffenheim-Spiel führte zum endgültigen Entschluss
- 109 Spiele für Dortmund, 14 Titel mit Bayern, darunter Champions-League-Sieg
Wie Borussia Dortmund am frühen Donnerstagmorgen verkündet, beendet Verteidiger Niklas Süle (30) nach Ablauf der aktuellen Saison seine Karriere. Bei den Borussen läuft sein Vertrag nach dieser Spielzeit ohnehin aus, dass er den Klub verlassen wird, war schon länger klar.
Nun macht er aber komplett Schluss, wie der 49-fache deutsche Nationalspieler selbst im Podcast «Spielmacher» bekannt gibt. Den Gedanken an ein Karriereende habe Süle bereits länger gehegt, der endgültige Entschluss sei nach dem Spiel in Hoffenheim gefallen, in dem er sich am Knie verletzte.
Als nach dieser Verletzung ein potenzieller Kreuzbandriss im Raum stand, sei er «in die Dusche und habe zehn Minuten geweint». Das Kreuzband blieb heil. Süle führt weiter aus: «Als ich am nächsten Tag ins MRT gekommen bin und die gute Nachricht erhalten habe, war für mich zu tausend Prozent klar, dass es vorbei ist. Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als mich eigentlich auf die Zeit danach zu freuen – unabhängig zu sein, in den Urlaub zu gehen, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen – dann aber meinen dritten Kreuzbandriss verarbeiten zu müssen.»
Süle blickt auf erfolgreiche Karriere zurück
Seit seinem Wechsel im Jahr 2022 hat Süle beim BVB insgesamt 109 Partien bestritten. Die erhofften Titel beim Klub aus Dortmund blieben jedoch aus. Bei seinem vorherigen Arbeitgeber, dem FC Bayern, sieht dies deutlich anders aus: Insgesamt 14 Titel konnte er mit den Münchnern sammeln – darunter fünfmal die deutsche Meisterschaft sowie den Champions-League-Titel 2020.
In den letzten Jahren hatte Süle, der seine Bundesliga-Karriere bei Hoffenheim startete, immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. In der laufenden Saison kommt er auf lediglich zwölf Pflichtspieleinsätze für den BVB. Mit nur 30 Jahren fasst er nun den definitiven Entschluss, die Schuhe an den Nagel zu hängen.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
32
81
83
2
Borussia Dortmund
32
33
67
3
RB Leipzig
32
21
62
4
Bayer Leverkusen
32
23
58
5
VfB Stuttgart
32
20
58
6
TSG Hoffenheim
32
16
58
7
SC Freiburg
32
-8
44
8
Eintracht Frankfurt
32
-3
43
9
FC Augsburg
32
-14
40
10
FSV Mainz
32
-9
37
11
Borussia Mönchengladbach
32
-13
35
12
Hamburger SV
32
-15
34
13
Union Berlin
32
-20
33
14
1. FC Köln
32
-8
32
15
Werder Bremen
32
-20
32
16
VfL Wolfsburg
32
-25
26
17
FC St. Pauli
32
-28
26
18
1. FC Heidenheim 1846
32
-31
23