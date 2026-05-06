Gianluca Prestiannis Wortgefecht gegen Vinicius Jr. birgt nun auch Konsequenzen für die WM. Sollte der Argentinier für die Nationalmannschaft nominiert werden, muss er die ersten zwei Gruppenspiele aussetzen.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Gianluca Prestiannis (20) Sperre von sechs Spielen wird über die Uefa hinaus ausgeweitet. Wie der Weltfussballverband in einer Medienmitteilung am Mittwoch kommuniziert, gilt die Sanktion gegen den Argentinier auch bei Spielen, die von der Fifa organisiert werden.

So müsste Prestianni die ersten zwei Gruppenspiele an der WM in Nordamerika gegen Algerien und Österreich aussetzen. Ob Argentiniens National-Trainer Lionel Scaloni (47) den Offensivspieler für die Weltmeisterschaft überhaupt nominiert ist derzeit unklar. Prestianni hat bisher lediglich einen Kurzeinsatz für Argentinien absolviert.

«Wegen diskriminierenden Verhaltens»

Im Playoff-Hinspiel der Champions League am 17. April zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon kommt es zwischen Gianluca Prestianni und Vinicius Jr. (25) zu einem Wortgefecht. Gianluca Prestianni wurde «wegen diskriminierenden Verhaltens» für insgesamt sechs Spiele gesperrt.