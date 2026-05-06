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Auch an der WM gesperrt
Prestianni ist nach Beleidigung auch an der WM gesperrt

Gianluca Prestiannis Wortgefecht gegen Vinicius Jr. birgt nun auch Konsequenzen für die WM. Sollte der Argentinier für die Nationalmannschaft nominiert werden, muss er die ersten zwei Gruppenspiele aussetzen.
Publiziert: 06.05.2026 um 20:49 Uhr
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Aktualisiert: 06.05.2026 um 21:00 Uhr
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Die Fifa übernimmt Gianluca Prestiannis Spielsperren.
Foto: AFP
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Gianluca Prestiannis (20) Sperre von sechs Spielen wird über die Uefa hinaus ausgeweitet. Wie der Weltfussballverband in einer Medienmitteilung am Mittwoch kommuniziert, gilt die Sanktion gegen den Argentinier auch bei Spielen, die von der Fifa organisiert werden.

So müsste Prestianni die ersten zwei Gruppenspiele an der WM in Nordamerika gegen Algerien und Österreich aussetzen. Ob Argentiniens National-Trainer Lionel Scaloni (47) den Offensivspieler für die Weltmeisterschaft überhaupt nominiert ist derzeit unklar. Prestianni hat bisher lediglich einen Kurzeinsatz für Argentinien absolviert.

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«Wegen diskriminierenden Verhaltens»

Im Playoff-Hinspiel der Champions League am 17. April zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon kommt es zwischen Gianluca Prestianni und Vinicius Jr. (25) zu einem Wortgefecht. Gianluca Prestianni wurde «wegen diskriminierenden Verhaltens» für insgesamt sechs Spiele gesperrt.

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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Benfica Lissabon
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