Am Sonntag gastiert Real Madrid beim FC Barcelona und will dort verhindern, dass der Erzrivale den Meistertitel feiert. Doch unter der Woche gibts ordentlich Stunk im Verein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Real droht titellose Saison: Barça könnte am Sonntag Meister werden

Online-Petition für Mbappé-Verkauf – über 12 Millionen Unterschriften gesammelt

Rüdiger ohrfeigt Mitspieler, Vorfall im Training sorgt für Diskussionen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Für alle Real-Fans droht am Sonntag der Super-GAU. Ausgerechnet im Clásico könnte Erzrivale Barcelona den 29. Meistertitel einfahren. Die Madrilenen müssen gewinnen, sonst ist alles vorbei – und die titellose Saison perfekt.

Nebengeräusche bräuchte man in der Lage, in der sich die Königlichen befinden, eigentlich nicht. Und doch gibt es die. Einmal mehr ist Kylian Mbappé (27) Teil der Unruhe, wie die französische Zeitung «L'Équipe» berichtet.

Demnach sollen sich sogar die Mitspieler zunehmend vom Starstürmer abwenden, wodurch er innerhalb des Teams immer isolierter sei.

Bevorzugung für Mbappé?

Es gehe dabei um herablassende Kommentare gegenüber Staffmitgliedern oder diverse Verspätungen wie beispielsweise zu Mannschaftsessen, die ohne Folgen blieben. Viele seien der Meinung, dass Mbappé bevorzugt behandelt werde.

Zudem sorgt ein Wochenend-Trip mit seiner Freundin nach Italien während seiner verletzungsbedingten Pause (Muskelriss) für Ärger. Zwar sei diese Reise mit dem Verein abgesprochen gewesen, dennoch soll sie nicht von allen gutgeheissen worden sein.

Fans fordern Verkauf

Gegenüber AFP lässt Mbappés Entourage verlauten: «Ein Teil der Kritik beruht auf einer Überinterpretation von Aspekten seiner vom Verein streng kontrollierten Genesungsphase, ohne Kylians täglichen Einsatz und seine Arbeit für die Mannschaft zu berücksichtigen.»

Aber auch viele Fans scheinen die Nase voll von ihrer Nummer 10 zu haben. Es wurde eine Online-Petition mit dem Titel «Mbappé fuera» (dt.: «Mbappé raus») lanciert: «Madridistas, verschafft euch Gehör. Wenn ihr der Meinung seid, dass Veränderungen nötig sind, schweigt nicht – unterzeichnet diese Petition und setzt euch für das ein, was eurer Meinung nach das Beste für die Zukunft des Vereins ist.» Das Ziel waren 200'000 Stimmen – es wurden über 12 Millionen!

Rüdiger ohrfeigt Mitspieler

Doch nicht nur der Franzose sorgt für Negativschlagzeilen. Der Journalist Miguel Serrano enthüllt beim Radiosender Onda Cero, dass vor einigen Wochen Antonio Rüdiger (33) und Alvaro Carreras (23) im Training aneinandergerieten und der deutsche Nationalspieler seinem Teamkollegen sogar eine Ohrfeige verpasst haben soll. Es sei «keine harte» gewesen, der Vorfall bestätige aber, dass «Rüdiger eine kurze Zündschnur hat».

Carreras hat mittlerweile auf den Zwischenfall reagiert. In einer Instagram-Story schreibt er: «Es handelt sich um eine einmalige Angelegenheit ohne Bedeutung, die bereits geklärt ist. Mein Verhältnis zur ganzen Mannschaft ist gut.»

Was macht Mourinho?

Und dann ist da auch noch die Gerüchteküche um einen neuen Trainer, die nicht aufhört, zu brodeln. Der heisseste Kandidat: José Mourinho (63). Seit Wochen gibt es immer wieder Schlagzeilen, dass er bei Real-Präsident Florentino Pérez (79) ganz oben auf der Liste sein soll.

Kürzlich nahm der Portugiese den Gerüchten aber etwas den Wind aus den Segeln: «Niemand von Real Madrid hat mit mir gesprochen, das kann ich garantieren.»





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