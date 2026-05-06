Antoine Griezmann verabschiedet sich von der ganz grossen Fussball-Bühne Europas. Der Franzose wird in die USA wechseln. An eine Szene wird er sich sein Leben lang erinnern.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Schluss, aus, vorbei: Am Dienstag, kurz vor 23 Uhr, endet Antoine Griezmanns Karriere auf der grössten europäischen Bühne. Arsenal schlägt Atlético im Rückspiel der Champions League dank eines Tores von Bukayo Saka mit 1:0.

Damit platzt der grosse Traum von einem ganz grossen Titel mit den Rojiblancos für Griezmann. In der Saison 2017/18 gewann er zwar die Europa League mit Atlético, doch es reichte in seinen zehn Jahren bei den Madrilenen weder für eine Meisterschaft noch einen Triumph in der Königsklasse. Zwar gewann Atlético 2021 die Liga, doch genau zu dieser Zeit war der Weltmeister von 2018 bei Barcelona tätig.

Trauma von 2016

Dabei hätte es 2016 fast geklappt mit dem Gewinn der Champions League. Gegen Stadtrivale Real Madrid verloren die Colchoneros erst im Penaltyschiessen. Ausgerechnet Griezmann hätte aber bereits in der regulären Spielzeit alles klarmachen können – doch der Franzose verschoss einen Penalty und musste später zusehen, wie der Gegner den Henkelpott in die Höhe stemmte.

In einem Interview mit der Uefa gibt der 35-Jährige zu, wie sehr ihm diese Szene immer noch zu schaffen macht: «Das ist nichts, woran ich jeden Tag denke, aber jedes Mal, wenn wir mit Freunden oder Teamkollegen über die Champions League sprechen, kommt dieser Moment zur Sprache, der von 2016, der Elfmeter.»

Der Titelgewinn dieses Jahr wäre die einzige Möglichkeit gewesen, diese tiefe Wunde zu heilen, erzählte Griezmann. Für ihn sei es «der einzige Weg, diese Enttäuschung wirklich zu überwinden.»

Nun ist diese Möglichkeit auch futsch. Nun hat er noch vier Spiele gemeinsam mit Atlético in der Liga, bevor er sich in die USA verabschiedet. Bei Orlando City hat Griezmann einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Einen ganz grossen Titel im europäischen Klubfussball wird er nie gewinnen.