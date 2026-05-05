Wem gelingt der Einzug in den Final?

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Schiedsrichter
Referee
Daniel
Siebert
Deutschland
Anstoss
Dienstag
05. Mai 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
London, England
Emirates Stadium
Kapazität
60'704
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