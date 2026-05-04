Schertenleib steht mit Barça im Champions-League-Final

Die Bayern-Frauen scheiden im Champions-League-Rückspiel gegen Barcelona aus. Sydney Schertenleib kommt dabei nicht zum Einsatz.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die Frauen des FC Barcelona stehen nach ihrem 4:2-Sieg am Sonntag gegen Bayern im Final der Champions League. Nati-Juwel Sydney Schertenleib (19) schaut dabei von der Bank zu, sie kommt nicht zum Einsatz.

Nach einem engen 1:1 im Halbfinal-Hinspiel auswärts in München drehen die Barça-Frauen zu Hause auf und schicken den Bundesliga-Leader mit einer Packung nach Hause. Im Final trifft Barcelona nun auf die achtfachen Champions-League-Siegerinnen aus Lyon.

Kommt Schertenleib zum Einsatz?

Schertenleib musste in der Champions League bei Barça bisher mit der Joker-Rolle Vorlieb nehmen. Achtmal wurde sie bisher eingewechselt. Ob es dann im Final klappt, wird sich am 23. Mai im Ullevaal Stadion in Oslo zeigen.