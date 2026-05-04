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Nach starker Saison
Nati-Spielerin Pilgrim feiert mit Rom Meistertitel

Aktuell kuriert sie eine Verletzung aus. Das haltet Alayah Pilgrim aber nicht davon ab, den Meistertitel der Serie A mit ihren Teamkolleginnen zu feiern.
Publiziert: 04.05.2026 um 11:48 Uhr
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Alayah Pilgrim (2.v.l.) feiert den Scudetto mit ihren Teamkolleginnen.
Foto: Getty Images
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Sechs Spiele vor Saisonende steht fest: Die AS Roma holt den Scudetto bei den Frauen in der Serie A. Alayah Pilgrim (23) steht beim entscheidenden 2:0-Sieg gegen Ternana nicht auf dem Platz. Die Schweizer Nati-Spielerin, die bei der Roma üblicherweise auf links für die Offensive sorgt, kuriert aktuell eine Verletzung aus.

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Trotzdem feiert Pilgrim den Titel ausgelassen mit ihren Teamkolleginnen auf dem Feld. Die Schweizerin mit marokkanischen Wurzeln hat eine gute Saison hinter sich, sie hat ihren Teil zum Teamerfolg beigetragen. Wettbewerbsübergreifend kommt die Offensivspielerin in 25 Partien für Rom auf sechs Tore und vier Assists.

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