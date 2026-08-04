Sportlich glänzte er bei der WM mit sieben Toren. Doch Erling Haalands Sommer-Märchen geht weit über das Turnier hinaus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Erling Haaland erzielt 7 Tore bei der WM und wird gefeiert

Marktwert steigt auf 220 Mio. Euro, 76 Mio. Instagram-Follower

Mietet Yacht für 250'000 CHF/Woche, sorgt mit Golfvideo für Shitstorm

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Erling Haaland (26) schreibt sein Sommer-Märchen auch nach der WM weiter. Norwegen scheidet im Viertelfinal gegen England in der Verlängerung aus und kann mit dieser Leistung stolz nach Hause reisen – besonders Haaland. Der Mittelstürmer erzielt während des Turniers sieben Tore und führt die Skandinavier damit in die erste K.o.-Phase einer WM seit beinahe 30 Jahren.

Bei transfermarkt.de knackt Haaland im Anschluss eine historische Marke. Zusammen mit Lamine Yamal (19) ist er gemäss der Plattform der wertvollste Spieler überhaupt. Je 220 Millionen Euro sollen die beiden Spieler wert sein. Der Skandinavier begeistert aber auch abseits des Fussballfeldes.

Chronisch online

Während der WM mausert sich Haaland zu einem Star in den sozialen Medien. Alleine auf Instagram folgen dem Skandinavier zwischenzeitlich 32 Millionen Menschen mehr als zu Beginn des Turniers. Mittlerweile hat der 26-Jährige über 76 Millionen Follower auf der Meta-Plattform.

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Das liegt nicht zuletzt daran, dass Haaland sehr aktiv im Netz unterwegs ist. Viele Beiträge sowie Memes über den Mittelstürmer kommentiert der Skandinavier in selbstironischer Manier gleich selbst. Hochkonjunktur feiern dabei Posts, auf denen weibliche Haaland-Doppelgängerinnen zu sehen sind. Oder das Lied, das er zusammen mit zwei Jugendfreunden einst aufgenommen hat und nun von DJ-Superstar Kygo geremixt wurde.

Einzigartige Souvenirs

Alle sehen auf einmal wie der Fussball-Star aus. Doch nicht nur online verbringt Haaland einen Sommer, von dem wohl die meisten nur träumen können. Zwar deckt sich der Skandinavier, wie viele Touristen, vor seiner Heimreise mit einigen Souvenirs ein.

Neben Cowboy-Hüten und -Stiefeln sorgen aber seine haarigen Weggefährten für Aufsehen. Drei ausgestopfte Tiere für jeweils mehrere Hundert Dollar nimmt Haaland mit nach Norwegen. Die Bilder vom Skandinavier mit einem Waschbären in den Händen, während er aus dem Flugzeug steigt, gehen um die Welt.

Shitstorm wegen Golfbällen

Gleich im Anschluss wird die norwegische Nationalmannschaft in Oslo von über 90'000 Fans empfangen. So beginnt Haalands Party-Sommer, der kein Ende zu nehmen scheint. Der Fussball-Star mietet sich eine Yacht, die wöchentlich 250'000 Franken kostet, und schippert im Mittelmeer vor den Küsten von St. Tropez oder Ibiza umher.

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Um einen Shitstorm kommt Haaland aber nicht herum. Ein Video, das den Skandinavier beim Golfen auf dem Deck zeigt, sorgt im Netz für Empörung. Kommentierende werfen dem Norweger vor, das Meer mit den Golfbällen zu verschmutzen.

Die weissen Kugeln würden sich im Wasser zu Fischfutter auflösen, beteuert Haaland und besänftigt damit die Gemüter, während er bereits zur nächsten Party unterwegs ist. Denn der Geburtstag des Yacht-Golfers steht an. Den Kurs setzt er auf St. Tropez.

An der Côte d'Azur angedockt, feiert Haaland im angesagten Beachclub Shellona. Er lässt es krachen und teilt fleissig Bilder und Videos der Party mit seinen Fans.

Hochzeit in Apulien

ManCity-Teamkollege Gianluigi Donnarumma (27) feiert Hochzeit. Ferienkapitän Haaland setzt den Kurs neu. Dieses Mal nach Apulien, um zwei Tage lang mit seinem Torhüter zu feiern. Selbstverständlich wird dort das Jubel-Ritual der Norweger absolviert.

Während Donnarumma bei City auf der Asien-Tour bereits wieder im Einsatz steht, weilt Haaland im kleinen sizilianischen Städtchen Taormina. Dort verbrachte der Norweger diesen Sommer immer wieder einige Tage mit seiner Verlobten Isabel Haugseng Johansen (22).

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Michael Jordan auch vor Ort

Auch in Taormina sorgt Haaland für Aufsehen während seiner Ferien, indem er in Dolce & Gabbana gekleidet, wie ein Model durch die Gassen spaziert. Im selben Städtchen trifft der Norweger dann auch noch die NBA-Legende Michael Jordan (63), mit dem er ein Foto auf Instagram teilt und dazu schreibt: «Keine Bildunterschrift notwendig».

Das ist das bisher letzte Update des verrückten Haaland-Sommers. Dieser geht mitten und rund ums Mittelmeer wohl langsam zu Ende, während der Premier-League-Betrieb für die Skyblues am 23. August wieder hochfährt. Wie fit der feierwütige Yacht-Golfer in die Liga steigt, wird sich zeigen.