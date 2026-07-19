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Golf-Aktion von Haaland sorgt für rote Köpfe
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WM-Strapazen wegballern:Golf-Aktion von Haaland sorgt für rote Köpfe

City-Star kontert auf Snapchat
Haaland spielt Golf auf Luxus-Yacht und löst Shitstorm aus

Während sich die letzten zwei Mannschaften in New Jersey am Sonntag um den WM-Titel duellieren, sorgt Erling Haaland mit seinen Mittelmeerferien für Aufsehen.
Publiziert: vor 20 Minuten
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Erling Haaland sorgt auch neben dem Fussballplatz für Aufsehen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Erling Haaland schlägt Golfbälle von einer Yacht ins Mittelmeer
  • Er nutzt wasserlösliche Bälle, die als Fischfutter dienen sollen
  • Yacht-Miete: 250'000 Franken pro Woche
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Manchester-City-Star Erling Haaland, der am Dienstag 26 Jahre alt wird, hat mit sieben Treffern bei der WM eine starke Leistung abgeliefert. Doch obwohl Norwegen nach der 1:2-Niederlage gegen England im Viertelfinal am Turnier nicht mehr dabei ist, sorgt der skandinavische Torjäger weiterhin für Schlagzeilen – aktuell als Golfer. 

Zuvor sorgte er mit seiner Souvenir-Beute aus den USA für Aufsehen. Haaland hat sich drei ausgestopfte Tiere aus einem Western-Laden in Dallas gegönnt – darunter ein Waschbär für über 600 Franken. Die Bilder vom Mittelstürmer mit seinem haarigen Begleiter gingen um die Welt. Nach dem Empfang der Norweger in Oslo mit über 90'000 Fans macht Haaland nun Yacht-Ferien im Mittelmeer. 

Futter für die Fische

Umgerechnet soll die Luxusherberge auf dem Wasser knapp 250'000 Franken Miete pro Woche kosten, wie die schwedische Zeitung «Sportbladet» schreibt. Doch es ist nicht der Preis, der in den sozialen Medien für Aufsehen sorgt. In einem Video ist zu sehen, wie Haaland Golfbälle vom Deck aus ins Meer schlägt. 

Einige Fans feiern die Golfeinlage des Fussballers, während andere dem Norweger vorwerfen, er verschmutze mit den kleinen weissen Bällen das Mittelmeer. Haaland kontert gemäss «Bild» auf Snapchat und erklärt dort, dass es sich nicht um gewöhnliche Golfbälle handle. Das Spielgerät, das der Torjäger verwendet, löse sich nämlich im Wasser auf und diene sogar als Fischfutter.

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Aufruhr in Sizilien

Seine Ferien setzt Haaland im sizilianischen Städtchen Taormina fort, wo er mit seiner Freundin Isabel Johansen (22) bei einem Spaziergang durch die Gassen für einen Menschenauflauf sorgt. Es dürfte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Haaland während seiner Ferien für Schlagzeilen sorgt.

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