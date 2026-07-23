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Schallmauer durchbrochen – auch Schweizer profitiert
WM lässt Marktwert der Fussballstars explodieren

Diverse Stars konnten die WM-Endrunde in Nordamerika als grosse Bühne nutzen. Das Resultat: Bei diversen Spielern geht der Marktwert durch die Decke – auch bei einem Schweizer.
Publiziert: 14:04 Uhr
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Erling Haaland und ...
Foto: ISI Photos via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Erling Haaland und Lamine Yamal stellen mit je 220 Millionen Euro einen Marktwert-Rekord auf
  • 99 Spieler erhöhen ihren Marktwert durch die WM
  • Der Schweizer Johan Manzambi ist nun 65 Millionen Franken wert, teuerster Nati-Spieler aller Zeiten
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Noch nie wurde der geschätzte Marktwert eines Fussballspielers auf mehr als 200 Millionen Euro geschätzt. Bis jetzt.

Nach der grössten WM aller Zeiten durchbrechen gleich zwei Stars diese Schallmauer. Erling Haaland (26) und Weltmeister Lamine Yamal (19) haben neu einen Wert von rund 220 Millionen Euro (umgerechnet über 204 Millionen Franken) und stellen somit einen Marktwert-Rekord auf.

Auch der Nati-Star Johan Manzambi (20) macht einen bemerkenswerten Sprung nach oben. Nach der WM und seinem Wechsel zu Aston Villa legt das Nati-Juwel um 15 Millionen Euro zu. Mit 65 Millionen Euro ist er neu der wertvollste Schweizer überhaupt.

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Insgesamt verhalf die Weltmeisterschaft 99 Spielern zu einem höheren Marktwert. Dies geht aus der neuen Einschätzung der deutschen Plattform transfermarkt.de hervor. Seit 2004 erheben dort Experten Marktwerte aktiver Fussballer und beziehen sich dabei unter anderem auf Transfers sowie die Leistungen, das Alter oder die Vertragsdauer der Spieler.

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Die grössten Sprünge

Auf neu genau 200 Millionen Euro wird seit der Weltmeisterschaft der Wert von WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé (27) eingestuft, der zuvor 180 Millionen Euro kostete. Danach folgt Landsmann Michael Olise (24) mit 170 Millionen Euro. 

Mit sieben Assists hat der Franzose bei der WM Pelés Vorlagen-Rekord von 1970 gebrochen. Olise ist nun laut transfermarkt.de 20 Millionen Euro wertvoller als vor der WM und damit der teuerste Bundesliga-Spieler überhaupt. Seit einigen Tagen halten sich Gerüchte über einen Wechselwunsch von Olise zu Real Madrid. Es wäre also wohl ein sehr teures Vorhaben, wenn sich die Königlichen ihn leisten wollen.

Den grössten Wert-Sprung macht nach der WM aber der Engländer Elliot Anderson (23) von Manchester City. Vor der WM war der Engländer noch geschätzte 75 Millionen Euro wert. Dann blätterte Manchester City 125 Millionen Franken für den Mittelfeldspieler hin. Laut transfermarkt.de schoss sein Marktwert damit auf 110 Millionen Euro hoch. Das ist ein Plus von 35 Millionen Euro. 

Kobel bleibt gleich

Nati-Goalie Gregor Kobel profitiert von seinen starken WM-Leistungen in Bezug auf seinen Marktwert hingegen nicht. Der Dortmunder wird weiterhin auf 40 Millionen Euro geschätzt. Somit bleibt der zweitteuerste Schweizer auch der weltweit drittteuerste Torhüter (hinter Gianluigi Donnarumma von ManCity und Joan Garcia von Barcelona).

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