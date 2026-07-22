Die Fan-Traumelf überrascht mit der Wahl des Torhüters

Nicht Unai Simon und leider auch nicht Gregor Kobel – die Mehrheit der Fans hat sich bezüglich der WM-Traumelf für Kap-Verde-Goalie Vozinha zwischen den Pfosten entschieden.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Pedro Porro, Marc Cucurella und Rodri – drei spanische Weltmeister gehören zur Traumelf, welche die durch die Fifa vorgenommene Fan-Abstimmung hervorgebracht hat. Nur Frankreich kann diesbezüglich dank Dayot Upamecano, Michael Olise und Torschützenkönig Kylian Mbappé mit den Iberern mithalten.

Finalverlierer Argentinien ist mit Lisandro Martinez und Lionel Messi doppelt vertreten, während England (Jude Bellingham) und Norwegen (Erling Haaland) je einen Namen in der Auswahl stellen. Im Tor findet sich überraschenderweise ein Akteur, der bloss vier Partien Zeit hatte, um sich in die Herzen der Fans zu spielen: Es handelt sich hierbei um den 40-jährigen kapverdischen Goalie Vozinha.

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Für den afrikanischen Inselstaat war in den Sechzehntelfinals Schluss. Alle anderen Auserwählten der Fan-Traumelf sind bis mindestens in die Viertelfinals vorgestossen. Vozinha und Kap Verde trotzten dem späteren Weltmeister Spanien in der Gruppenphase ein 0:0 ab und liessen Argentinien in der ersten Runde der K.-o.-Phase gehörig zittern (2:3 n.V.).

Spanien hatte mit Rodri nicht nur den besten Spieler des Turniers in Nordamerika in den eigenen Reihen, sondern mit Pau Cubarsi auch den besten Youngster und mit Unai Simon den besten Keeper. Doch sowohl Cubarsi als auch Simon haben bei der Fan-Wahl nicht genügend Stimmen erhalten.