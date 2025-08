Liverpool will Newcastles Alexander Isak unbedingt verpflichten. Damit könnte in der Premier League ein Stürmerkarussel in Gang kommen. Newcastle sucht bereits Ersatz und könnte dabei ManUtd ausstechen.

Carlo Steiner

Treffsichere Mittelstürmer sind auf dem Transfermarkt stets heiss umworben und bewegen oft Millionensummen. Daher können oder wollen sich auch absolute Top-Klubs meist nur einen Superstar im Angriff leisten. Aus diesem Grund kommt es immer wieder zu karussellähnlichen Konstellationen. So auch in diesem Sommer in der Premier League.

Am Ursprung steht der FC Liverpool, mit der Ausnahme, die bekanntlich die Regel bestätigt. Die Reds, die aufgrund ihrer relativen Zurückhaltung auf dem Transfermarkt in den vergangenen Jahren wohl bis zu 500 Millionen Euro für Neuzugänge ausgeben könnten, wollen unbedingt Newcastles Alexander Isak (25) verpflichten, obwohl sie bereits Frankfurts Hugo Ekitiké (23) für rund 95 Millionen Euro geholt haben.

Fabian Schärs Newcastle pokert in den Verhandlungen um Isak hoch. Laut dem renommierten Sportportal The Athletic haben die Nordengländer ein Liverpool-Angebot über 110 Millionen Pfund (126 Millionen Euro) für den Super-Knipser (54 Tore in 86 Premier-League-Partien) abgelehnt, obwohl der Spieler übereinstimmenden Medienberichten zufolge unbedingt wechseln will.

Newcastle will Ersatz aus Deutschland

Ohne Ersatz will man den Schweden aber wohl nur für eine noch astronomischere Summe ziehen lassen. Darum soll Leipzigs Benjamin Sesko (22) Isaks Nachfolger werden. Auf eine erste Offerte von 75 Millionen Euro gingen die Deutschen laut The Athletic nicht ein, Newcastle soll aber bereit sein bis zu 80 Millionen zu zahlen.

Kommt der Wechsel zustande, wäre Ligakonkurrent Manchester United wieder der Leidtragende. Die Red Devils zogen schon im Werben um Sportings Viktor Gyökeres (27; für 65 Millionen Euro plus bis zu 10 Millionen Boni zu Arsenal) den Kürzeren. Und auch bei Sesko soll ManUtd nicht mit Newcastle mithalten wollen respektive können.

Denn anders als die Magpies mit den potenziellen Isak-Millionen im Rücken hat Manchester United in diesem Sommer noch keinen Cent aus Transfers erwirtschaftet – und für Bryan Mbuemo (25) und Ex-Sion-Star Matheus Cunha (26) bereits gut 150 Millionen Euro ausgegeben. Auch in der letzten (minus 129 Millionen Euro) und vorletzten Saison (minus 146 Millionen Euro) sah die Transferbilanz schlecht aus. Und in England gilt eine Regel, dass Vereine über drei Jahre und über alle Geschäftszweige hinweg maximal 105 Millionen Pfund (120 Millionen Euro) Verlust machen dürfen.

Manchester sucht eine Alternative

ManUtd, das mit seinen aktuellen Stürmern nicht zufrieden ist, muss sich nach einer Alternative umschauen. Gehandelt werden derzeit Juves Dusan Vlahovic (25), Aston Villas Ollie Watkins (29), PSGs Randal Kolo Muani, (26) und Chelseas Nicolas Jackson (24), wobei Letzterer aufgrund eines langfristigen Vertrags (bis 2033) auch nicht günstiger als Sesko zu haben sein dürfte.

Joshua Zirkzee (24) wird als Backup wohl bleiben, während Rasmus Hojlund (22) verkauft werden soll. Der 77-Millionen-Euro-Mann dürfte aber nur noch knapp die Hälfte des Einkaufspreises (kam 2023) abwerfen.