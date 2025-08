Marcus Rashford trifft in seinem dritten Spiel für Barcelona. Der ManUtd-Leihspieler erzielt beim 5:0-Sieg gegen Daegu FC aus Südkorea sein erstes Tor für die Katalanen.

1/4 Marcus Rashford (rechts) schiesst sein erstes Tor für Barcelona. Foto: Getty Images

Andri Bäggli Redaktion Sport

Kaum ist er da, schon trifft er für Barcelona. Marcus Rashford schiesst in seinem dritten Spiel für Barcelona sein erstes Tor. Die Katalanen befinden sich derzeit auf einer Asientour. Der ManUtd-Leihspieler markiert mit seinem Treffer den 5:0-Endstand in der 65. Minute gegen Daegu FC aus Südkorea.

Nach einer Passstafette erhält der Stürmer im Strafraum zu viel Platz und netzt dann humorlos in die rechte untere Torecke ein. Zuvor haben Gavi (21. Minute und 45.+2. Minute), Robert Lewandowski (27.) und Toni Fernandez (54.) bereits getroffen.

Erstes Tor seit Monaten

Für Rashford geht derweil eine Durststrecke zu Ende. Sein letztes Tor liegt bereits länger zurück. Ende April traf der Engländer in der Premier League für Aston Villa. Bei der 1:2-Niederlage gegen Manchester City schoss er das einzige Tor der Birminghamer.

Generell lief es dem 27-Jährigen in der abgelaufenen Spielzeit nicht. Die Saison hat er bei Manchester United begonnen, ehe er im Winter unter Trainer Ruben Amorim keine Rolle mehr gespielt hat und an Aston Villa verliehen wurde. Jetzt hofft er in Spanien auf seinen zweiten Frühling und darauf, dass Barça die Kaufoption zieht.