Hinter der Zukunft von Robert Lewandowski bei Barcelona steht weiterhin ein grosses Fragezeichen. England-Legende Peter Crouch bringt nun seinen Ex-Verein Liverpool ins Spiel. Derweil sind auch andere Top-Klubs am Polen interessiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Robert Lewandowski entscheidet bald über seine Barça-Zukunft, Vertrag endet im Sommer 2026

Peter Crouch schlägt Liverpool als neuen Klub für Lewandowski vor

Lewandowski erzielte 18 Tore in dieser Saison trotz weniger Einsätzen

Davide Malinconico Redaktor Sport

In Barcelona steht seit geraumer Zeit eine zentrale Frage im Raum: Bleibt Robert Lewandowski (37) oder verlässt er die Katalanen nach vier erfolgreichen Jahren? Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Bereits Ende März äusserte er sich persönlich zu seiner Situation und betonte, dass er sich die nötige Zeit nehme, um die beste Entscheidung für seine Zukunft zu treffen – ein finaler Entschluss stehe noch aus.

Die England-Legende Peter Crouch (22 Tore in 42 Länderspielen) bringt nun einen interessanten Klub für den Polen ins Spiel: den FC Liverpool. «Das wäre ein sinnvoller Transfer», gibt Crouch gegenüber dem Wettanbieter «Paddy Power» zu Protokoll. Der 2-Meter-Hüne stürmte von 2005 bis 2008 selbst für die Reds und steuerte in 135 Einsätzen 42 Tore und 24 Assists bei.

Potenzielle Reaktion auf Sturmproblem

Die Verpflichtung des Polen wäre die Reaktion auf die personellen Sorgen im Angriff. Dabei hatte der Verein erst im vergangenen Sommer massiv in diese Position investiert: 145 Millionen Euro flossen für den Erwerb von Alexander Isak (26), weitere 95 Millionen Euro für Hugo Ekitiké (23). Doch wie Crouch analysiert: «Was sie im letzten Jahr ausgegeben haben, hat sich nicht wirklich ausgezahlt.»

Der Hauptgrund dafür ist das massive Verletzungspech. Während Isak nach einem Wadenbeinbruch erst langsam wieder Anschluss findet, fällt Ekitiké aufgrund eines Achillessehnenrisses voraussichtlich bis Ende des Jahres aus.

«Wer würde zu einer Verpflichtung Lewandowskis Nein sagen»

Für Crouch wäre Lewandowski daher die ideale Lösung: «Isak kommt gerade zurück und ich denke, er wird eine gute nächste Saison spielen. Aber wer würde zu einer Verpflichtung Lewandowskis Nein sagen? Er weiss noch immer genau, wie man Tore erzielt. Daran besteht kein Zweifel.» Weiter schwärmt er: «Er ist ein Weltklassespieler. Er mag nicht jünger werden, aber er wäre eine fantastische Option».

Worte, denen man nur schwer widersprechen kann: Trotz seiner inzwischen 37 Jahre gehört Lewandowski nach wie vor zu den besten Mittelstürmern Europas. In der laufenden Saison liegt er bei 18 Treffern – und das, obwohl er bei Barça nicht mehr ausnahmslos zur Startformation gehört. Ein Selbstläufer dürfte der Transfer für Liverpool jedoch nicht werden: Auch andere Schwergewichte wie Juventus und die AC Milan sollen bereits ihre Fühler nach dem Stürmerstar ausgestreckt haben.