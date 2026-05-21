DE
FR
Abonnieren

Nach Spionage-Eklat in England
Bayern droht wegen Goalie ein Millionenverlust

Southampton darf nicht zum Playoff-Final um den Aufstieg in die Premier League antreten. Nicht nur für die Engländer hat das finanzielle Folgen, sondern auch für Bayern München. Wieso? Wegen eines Leihspielers.
Publiziert: vor 4 Minuten
Kommentieren
1/5
Blickt in eine ungewisse Zukunft: Daniel Peretz.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Southampton wegen Spionage vom Premier-League-Playoff-Final am 23. Mai ausgeschlossen
  • 146 Millionen Franken Verlust durch Disqualifikation, Kaufpflicht für Peretz entfällt
  • Bayern-Leihspieler Peretz ohne Zukunft in München, Klub droht Millionenverlust
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Eigentlich hätte Southampton am Samstag im Playoff-Final um den Aufstieg in die Premier League spielen sollen. Doch die Südengländer wurden von einer unabhängigen Disziplinarkommission disqualifiziert. Der Grund: Spionage. Zwei Tage vor dem Halbfinal-Spiel haben sie den Gegner verbotenerweise ausspioniert. Middlesbrough hat bereits vor der Partie Protest eingelegt. Und recht bekommen. Auch ein Einspruch Southamptons hat nicht gefruchtet.

Mehr Fussball
Autobahn-Unfall von Bayern-Star Musiala enthüllt – mit 194 km/h
Führerschein entzogen
Autobahn-Unfall von Bayern-Star Musiala enthüllt – mit 194 km/h
Kurz nach 7 Uhr bestieg Lustrinelli den Swiss-Flieger nach Berlin
Mit Video
Thuns Meistertrainer ist weg
Kurz nach 7 Uhr bestieg Lustrinelli den Swiss-Flieger nach Berlin
Real-Rückkehr von Supertalent hängt von Mourinho ab
Ein Schnäppchen dank Klausel
Real-Rückkehr von Supertalent hängt von Mourinho ab
Europa-League-König sorgt für Tränen bei Prinz William
Mit Video
«Eine unglaubliche Nacht!»
Europa-League-König sorgt für Tränen bei Prinz William

«Was geschehen ist, war falsch», schreibt der Klub, der die Verstösse zugegeben hat, auf seiner Homepage. «Wir entschuldigen uns bei den anderen beteiligten Vereinen und vor allem bei den Southampton-Fans, deren aussergewöhnliche Treue und Unterstützung in dieser Saison Besseres verdient hätten.»

Kaufpflicht wird hinfällig

Die Disqualifikation zieht weitere Folgen nach sich. Allen voran für Goalie Daniel Peretz. Der 25-Jährige ist seit Anfang Jahr und bis Ende Juni auf Leihbasis bei Southampton und gehört eigentlich dem FC Bayern München. Dieser hat beim Leihgeschäft eine Klausel einbauen lassen. Sollte Southampton aufsteigen, würde eine Kaufpflicht über 8 Millionen Euro (rund 7,31 Millionen Franken) greifen. Mit dem ausgebliebenen Aufstieg ist das hinfällig. Denn Southampton wird kaum so viel Geld in die Hand nehmen, um den Keeper zu behalten. Auch weil dem Klub mit dem verpassten Aufstieg laut der Beratungsgesellschaft Deloitte mindestens 146 Millionen Franken durch die Lappen gehen.

Wie es für Peretz weiter geht, ist damit offen. In München hat er aber wohl keine Zukunft. Der deutsche Meister hat mit Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich drei starke Torhüter in seinen Reihen. Ob ein anderer Klub ebenfalls so viel für Peretz auf den Tisch legt, wie dies Southampton getan hätte, ist fraglich.


Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
37
43
82
2
Manchester City
Manchester City
37
43
78
3
Manchester United
Manchester United
37
16
68
4
Aston Villa
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool FC
Liverpool FC
37
10
59
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
37
4
56
7
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
37
9
53
8
Chelsea FC
Chelsea FC
37
7
52
9
Brentford FC
Brentford FC
37
3
52
10
FC Sunderland
FC Sunderland
37
-7
51
11
Newcastle United
Newcastle United
37
0
49
12
Everton FC
Everton FC
37
-2
49
13
FC Fulham
FC Fulham
37
-6
49
14
Leeds United
Leeds United
37
-4
47
15
Crystal Palace
Crystal Palace
37
-9
45
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
37
-3
43
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
37
-10
38
18
West Ham United
West Ham United
37
-22
36
19
Burnley FC
Burnley FC
37
-37
21
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
37
-41
19
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
FC Bayern München
FC Bayern München
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Premier League
        Premier League
        FC Bayern München
        FC Bayern München