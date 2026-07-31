Chelsea muss wegen Transfer-Verstössen 10,9 Millionen Franken zahlen. Der englische Verband FA verhängt zudem ein Transferverbot auf Bewährung. Die Verstösse stammen aus der Zeit von Roman Abramowitsch und wurden vom Klub selbst gemeldet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Chelsea zahlt 10,9 Millionen Franken Strafe wegen Transfermarkt-Verstössen

Geheime Zahlungen von 51 Millionen Franken an Dritte zwischen 2011 und 2018

Mudryk darf nach Dopingsperre spielen, reist mit Team nach Hongkong

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Chelsea wird vom englischen Fussballverband FA wegen mehrerer Verstösse gegen die Bestimmungen des Verbandes auf dem Transfermarkt mit einer Geldstrafe von 10 Millionen Pfund (rund 10,9 Millionen Franken) belegt. Zudem erhalten die Londoner auf Bewährung eine Sperre für die Registrierung neuer Spieler für zwei Transferfenster, wie die FA am Freitagabend mitteilt.

Die FA untersuchte dabei insgesamt 74 mutmassliche Verstösse, die noch aus der Ära des russischen Milliardärs Roman Abramowitsch (59) stammen und bei der Klub-Übernahme durch die jetzigen amerikanischen Eigentümer Todd Boehly (52) und die US-Investmentgesellschaft Clearlake Capital selbst gemeldet wurden.

Chelsea gab Verstösse zu

«Im Jahr 2022 meldete der Klub mögliche Verstösse gegen die Vereinsregeln in der Vergangenheit selbst an alle zuständigen Aufsichtsbehörden. Im Anschluss an diese Meldung hat er offen und transparent mit allen Aufsichtsbehörden zusammengearbeitet und unter anderem freiwillig und proaktiv Tausende von Dokumenten offengelegt», äussert sich Chelsea selbst zum Fall.

Chelsea räumte in einer Anhörung ein, zwischen 2011 und 2018 im Zusammenhang mit Transfers geheime Zahlungen in Höhe von 47 Millionen Pfund (rund 51 Millionen Franken) an nicht registrierte Spielerberater und Dritte geleistet zu haben. Wie die FA in der Mitteilung erklärt, werden «die Ermittlungen zu den einzelnen Verfehlungen, die sich aus diesem Fall ergeben, fortgesetzt».

Aufgehoben sind hingegen der zusätzlich angedrohte Abzug von sechs Punkten, der bis zum 30. Juli 2027 ausgesetzt war. Chelsea hatte gegen den Punktabzug Berufung eingelegt, ein unabhängiges Berufungsgremium gab der Berufung statt und hob diese Strafe nach einer weiteren Anhörung auf, wie die FA mitteilt. Stattdessen gibt es nun das Transferverbot auf Bewährung.

Dopingsperre gegen Stürmer vorzeitig aufgehoben

Den Londonern wieder zur Verfügung steht ab sofort Mykhaylo Mudryk (25). Die Dopingsperre gegen den Chelsea-Flügelstürmer wurde von der FA aufgehoben, wie der Verband ebenfalls am Freitag mitteilt. Mudryk wurde im Herbst 2024 positiv auf die verbotene Substanz Meldonium getestet und fehlte seither gesperrt. Ursprünglich sollte der Ukrainer die Spielberechtigung erst nach vier Jahren und somit im Herbst 2028 wieder erhalten.

Nun folgte die vorzeitige Aufhebung der Sperre nach Rücksprache der FA mit der Welt-Doping-Agentur (WADA). Seit dem Urteil der WADA wurden nämlich Änderungen an einem technischen Dokument der WADA (TD2027MRL) vorgenommen, die «zwar nicht rückwirkend sind, aber bedeuten, dass bei einer heutigen Probenentnahme von Herrn Mudryk die Meldoniumkonzentration in der Probe nicht festgestellt worden wäre und somit keine Verstösse festgestellt worden wären», heisst es im Bericht der FA.

Der Fall wurde daher neu bewertet und zieht eine Sperre nach sich deren «Dauer zum Zeitpunkt der Aktualisierung bereits verbüsst ist». Mudryk hatte diese «neue Sperre» akzeptiert und darf per sofort wieder am Ligabetrieb teilnehmen. Wie Chelsea mitteilt, reist Mudryk am Sonntag nach Hongkong, wo die Londoner bei der Saisonvorbereitung einen Zwischenhalt machen, und kehrt mit sofortiger Wirkung ins Team zurück.

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