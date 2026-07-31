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Kurz nach Ehe-Aus
Thomas Müller ist frisch verliebt

Erst vor wenigen Wochen hat Thomas Müller das Scheitern seiner Ehe öffentlich gemacht. Nun hat er wieder einen Grund zum Strahlen. Dieser heisst Eve Rose Bitbol und ist die neue Frau an seiner Seite.
Publiziert: 14:13 Uhr
|
Aktualisiert: vor 54 Minuten
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Thomas Müller (r., hier an der WM mit Jürgen Klopp) hat allen Grund zum Strahlen.
Foto: Icon Sport via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Thomas Müller hat eine neue Freundin
  • Sie heisst ve Rose Bitbol und kommt aus Frankreich
  • Erst im Juni hat Müller das Aus seiner Ehe mit Laura öffentlich gemacht
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Ramona BieriRedaktorin Sport

An der Weltmeisterschaft hatte Thomas Müller (36) als MagentaTV-Experte aufgrund der Auftritte von Deutschland wenig Grund zum Strahlen. Privat sieht das anders aus. Wie die deutsche «Bild» berichtet, ist der Weltmeister von 2014 frisch verliebt.

Die Frau, die sein Herz höher schlagen lässt, heisst dem Bericht zufolge Eve Rose Bitbol, ist 26 Jahre alt und stammt aus Frankreich. Nach einem Studium an der renommierten ESSEC Business School, einer der angesehensten Wirtschaftshochschulen in Europa, arbeitet sie im Investment und Kapitalmarktgeschäft. Die beiden wurden gemeinsam in Charlotte (USA) gesehen. Aus ihrer Liebe machen sie offenbar kein Geheimnis mehr.

Händchenhaltend im Stadion

Denn Bitbol begleitet Müller nicht nur zu den All Star Games, bei denen er in der Skills-Challenge begeistert hat, sondern war auch schon an der WM mit dabei. Am Abend des Finals wurden die beiden Händchen haltend im Stadion gesehen. Und Müller soll sie Freunden und Bekannten ganz selbstverständlich als seine Freundin vorgestellt haben. Nach dem Turnierende flogen die beiden gemeinsam nach Kanada, wo Müller inzwischen lebt und bei den Vancouver Whitecaps spielt. Gemäss «Bild» berichten Augenzeugen, dass Müller und Bitbol sehr vertraut miteinander umgehen, viel lachen und äusserst verliebt wirken.

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Erst Anfang Juni hatte Müller die Trennung von seiner Frau Lisa öffentlich gemacht. Dies nachdem zuvor wochenlang über ein Ehe-Aus spekuliert wurde. Die beiden waren seit 2009 verheiratet und führten wegen Müllers Engagement in der Major League Soccer zuletzt eine Fernbeziehung.

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Den Liebeskummer hat der 131-fache deutsche Nationalspieler inzwischen überwunden. Und mit Bitbol eine neue Frau an seiner Seite, die ihn strahlen lässt.

MLS Eastern Conference
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nashville SC
Nashville SC
17
21
39
2
Inter Miami CF
Inter Miami CF
17
13
37
3
New England Revolution
New England Revolution
16
7
29
4
Chicago Fire
Chicago Fire
16
8
26
5
New York City FC
New York City FC
17
7
25
6
Charlotte FC
Charlotte FC
17
3
25
7
FC Cincinnati
FC Cincinnati
17
-1
23
8
New York Red Bulls
New York Red Bulls
17
-11
22
9
DC United
DC United
17
-3
22
10
Orlando City SC
Orlando City SC
17
-16
20
11
Columbus Crew
Columbus Crew
17
-2
19
12
FC Toronto
FC Toronto
17
-8
16
13
CF Montreal
CF Montreal
17
-11
15
14
Philadelphia Union
Philadelphia Union
17
-9
13
15
Atlanta United FC
Atlanta United FC
17
-13
12
Playoffs
Qualifikationsspiele
MLS Western Conference
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Vancouver Whitecaps FC
Vancouver Whitecaps FC
16
21
33
2
Los Angeles FC
Los Angeles FC
18
16
33
3
San Jose Earthquakes
San Jose Earthquakes
17
15
33
4
Real Salt Lake
Real Salt Lake
16
4
26
5
Houston Dynamo
Houston Dynamo
16
-1
26
6
FC Dallas
FC Dallas
17
7
26
7
Saint Louis City SC
Saint Louis City SC
17
0
25
8
Seattle Sounders
Seattle Sounders
16
-1
24
9
FC Minnesota United
FC Minnesota United
17
-5
23
10
Portland Timbers
Portland Timbers
17
-1
21
11
Los Angeles Galaxy
Los Angeles Galaxy
18
-5
21
12
San Diego FC
San Diego FC
17
3
20
13
Colorado Rapids
Colorado Rapids
17
1
19
14
Austin FC
Austin FC
17
-13
17
15
Sporting Kansas City
Sporting Kansas City
17
-26
14
Playoffs
Qualifikationsspiele
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