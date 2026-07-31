Kurz nach Ehe-Aus

Darum gehts
- Thomas Müller hat eine neue Freundin
- Sie heisst ve Rose Bitbol und kommt aus Frankreich
- Erst im Juni hat Müller das Aus seiner Ehe mit Laura öffentlich gemacht
An der Weltmeisterschaft hatte Thomas Müller (36) als MagentaTV-Experte aufgrund der Auftritte von Deutschland wenig Grund zum Strahlen. Privat sieht das anders aus. Wie die deutsche «Bild» berichtet, ist der Weltmeister von 2014 frisch verliebt.
Die Frau, die sein Herz höher schlagen lässt, heisst dem Bericht zufolge Eve Rose Bitbol, ist 26 Jahre alt und stammt aus Frankreich. Nach einem Studium an der renommierten ESSEC Business School, einer der angesehensten Wirtschaftshochschulen in Europa, arbeitet sie im Investment und Kapitalmarktgeschäft. Die beiden wurden gemeinsam in Charlotte (USA) gesehen. Aus ihrer Liebe machen sie offenbar kein Geheimnis mehr.
Händchenhaltend im Stadion
Denn Bitbol begleitet Müller nicht nur zu den All Star Games, bei denen er in der Skills-Challenge begeistert hat, sondern war auch schon an der WM mit dabei. Am Abend des Finals wurden die beiden Händchen haltend im Stadion gesehen. Und Müller soll sie Freunden und Bekannten ganz selbstverständlich als seine Freundin vorgestellt haben. Nach dem Turnierende flogen die beiden gemeinsam nach Kanada, wo Müller inzwischen lebt und bei den Vancouver Whitecaps spielt. Gemäss «Bild» berichten Augenzeugen, dass Müller und Bitbol sehr vertraut miteinander umgehen, viel lachen und äusserst verliebt wirken.
Erst Anfang Juni hatte Müller die Trennung von seiner Frau Lisa öffentlich gemacht. Dies nachdem zuvor wochenlang über ein Ehe-Aus spekuliert wurde. Die beiden waren seit 2009 verheiratet und führten wegen Müllers Engagement in der Major League Soccer zuletzt eine Fernbeziehung.
Den Liebeskummer hat der 131-fache deutsche Nationalspieler inzwischen überwunden. Und mit Bitbol eine neue Frau an seiner Seite, die ihn strahlen lässt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nashville SC
17
21
39
2
Inter Miami CF
17
13
37
3
New England Revolution
16
7
29
4
Chicago Fire
16
8
26
5
New York City FC
17
7
25
6
Charlotte FC
17
3
25
7
FC Cincinnati
17
-1
23
8
New York Red Bulls
17
-11
22
9
DC United
17
-3
22
10
Orlando City SC
17
-16
20
11
Columbus Crew
17
-2
19
12
FC Toronto
17
-8
16
13
CF Montreal
17
-11
15
14
Philadelphia Union
17
-9
13
15
Atlanta United FC
17
-13
12
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Vancouver Whitecaps FC
16
21
33
2
Los Angeles FC
18
16
33
3
San Jose Earthquakes
17
15
33
4
Real Salt Lake
16
4
26
5
Houston Dynamo
16
-1
26
6
FC Dallas
17
7
26
7
Saint Louis City SC
17
0
25
8
Seattle Sounders
16
-1
24
9
FC Minnesota United
17
-5
23
10
Portland Timbers
17
-1
21
11
Los Angeles Galaxy
18
-5
21
12
San Diego FC
17
3
20
13
Colorado Rapids
17
1
19
14
Austin FC
17
-13
17
15
Sporting Kansas City
17
-26
14