Kurz nach Ehe-Aus

Erst vor wenigen Wochen hat Thomas Müller das Scheitern seiner Ehe öffentlich gemacht. Nun hat er wieder einen Grund zum Strahlen. Dieser heisst Eve Rose Bitbol und ist die neue Frau an seiner Seite.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thomas Müller hat eine neue Freundin

Sie heisst ve Rose Bitbol und kommt aus Frankreich

Erst im Juni hat Müller das Aus seiner Ehe mit Laura öffentlich gemacht

Ramona Bieri Redaktorin Sport

An der Weltmeisterschaft hatte Thomas Müller (36) als MagentaTV-Experte aufgrund der Auftritte von Deutschland wenig Grund zum Strahlen. Privat sieht das anders aus. Wie die deutsche «Bild» berichtet, ist der Weltmeister von 2014 frisch verliebt.

Die Frau, die sein Herz höher schlagen lässt, heisst dem Bericht zufolge Eve Rose Bitbol, ist 26 Jahre alt und stammt aus Frankreich. Nach einem Studium an der renommierten ESSEC Business School, einer der angesehensten Wirtschaftshochschulen in Europa, arbeitet sie im Investment und Kapitalmarktgeschäft. Die beiden wurden gemeinsam in Charlotte (USA) gesehen. Aus ihrer Liebe machen sie offenbar kein Geheimnis mehr.

Händchenhaltend im Stadion

Denn Bitbol begleitet Müller nicht nur zu den All Star Games, bei denen er in der Skills-Challenge begeistert hat, sondern war auch schon an der WM mit dabei. Am Abend des Finals wurden die beiden Händchen haltend im Stadion gesehen. Und Müller soll sie Freunden und Bekannten ganz selbstverständlich als seine Freundin vorgestellt haben. Nach dem Turnierende flogen die beiden gemeinsam nach Kanada, wo Müller inzwischen lebt und bei den Vancouver Whitecaps spielt. Gemäss «Bild» berichten Augenzeugen, dass Müller und Bitbol sehr vertraut miteinander umgehen, viel lachen und äusserst verliebt wirken.

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Erst Anfang Juni hatte Müller die Trennung von seiner Frau Lisa öffentlich gemacht. Dies nachdem zuvor wochenlang über ein Ehe-Aus spekuliert wurde. Die beiden waren seit 2009 verheiratet und führten wegen Müllers Engagement in der Major League Soccer zuletzt eine Fernbeziehung.

Den Liebeskummer hat der 131-fache deutsche Nationalspieler inzwischen überwunden. Und mit Bitbol eine neue Frau an seiner Seite, die ihn strahlen lässt.