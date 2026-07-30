10 Tage nach Titel – Liebes-Aus bei spanischem Weltmeister

Nach dem WM-Final strahlten Nico Williams und seine Freundin Ainhi Garcia glücklich in die Kamera. Nun soll zwischen den beiden alles aus sein. Um die Trennungsgründe ranken sich pikante Gerüchte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nico Williams und Ainhi Garcia haben sich nach WM-Titel getrennt

Garcia löschte Pärchenfotos und entfolgte ihm auf Instagram

Trennung laut Umfeld einvernehmlich; keine Untreue, aber Spekulationen wegen Yacht-Bildern

Vor anderthalb Wochen hat Nico Williams (24) den grössten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Er gewann mit Spanien den Weltmeistertitel. Zu den ersten Gratulanten gehörte seine Freundin Ainhi Garcia. Stolz posierte sie mit ihrem Liebsten für Erinnerungsfotos. Gefunkt hat es zwischen den beiden im Sommer 2024 – kurz nachdem Williams den Europameistertitel gewonnen hatte. Seine jüngere Schwester soll die beiden einander vorgestellt haben.

Doch nun sind die Glücksgefühle verpufft. Zehn Tage nach dem WM-Siegestaumel soll alles aus sein. Wie diverse spanische Medien berichten, haben sich die beiden getrennt. Ein Indiz dafür ist, dass Garcia alle Pärchenfotos von ihrem Instagram-Account gelöscht hat. Einzig ein Beitrag mit Selfies aus dem Stadion in Los Angeles zeugt noch davon, dass sie im Williams-Trikot an der WM mitgefiebert hat.

Wieso ist es zur Trennung gekommen? Der Journalist Javi Hoyos berichtet zunächst, er habe mit dem engen Umfeld des Ex-Paares Kontakt aufgenommen. So habe er erfahren, dass die Trennung einvernehmlich war, weil sich die beiden auseinandergelebt haben sollen. Untreue hingegen schloss er aus.

Pikante Yacht-Bilder

Doch dann tauchten Bilder auf, wie Williams nach den WM-Strapazen seine Ferien verbringt. Der Sender Telecinco zeigt ihn beim Partymachen und Entspannen auf einer Yacht. Das Pikante daran: Dabei kommt er einer jungen Frau ziemlich nahe. Sie umarmt ihn und kuschelt sich eng an ihn. Ist sie der Grund für das Liebes-Aus?

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das zumindest vermuten spanische Medien. Denn kurz nachdem diese Bilder ausgestrahlt wurden, verschwanden auf Garcias Instagram-Account die gemeinsamen Fotos. Zudem ist die KI-Spezialistin ihm entfolgt. Solange die beiden sich nicht selber dazu äussern, bleiben die Gründe für ihre Trennung allerdings reine Spekulation.