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Cucurella tätowiert sich Gesicht vom Nationaltrainer
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Wettschulden eingelöst:Cucurella tätowiert sich Gesicht vom Nationaltrainer

Skurrile Wette eingelöst
Weltmeister Cucurella hat ein neues Tattoo

Zwei Wochen nach dem gewonnenen WM-Final ziert ein neues Tattoo den Trizeps von Marc Cucurella. Der Aussenverteidiger hat damit ein Wettversprechen eingelöst.
Publiziert: vor 6 Minuten
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Marc Cucurella hat sich ein neues Tattoo stechen lassen.
Foto: CameraSport via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Marc Cucurella lässt sich WM-Tattoo stechen
  • Tattoo zeigt Trainer mit WM-Pokal und Turnier-Logo auf Trizeps
  • Trainer Luis de la Fuente wollte ihn vom Tattoo abhalten
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Während der WM offenbarte Spaniens Aussenverteidiger Marc Cucurella (28) in einem Radio-Interview, dass er eine Wette eingegangen ist. Sollte er mit Spanien das Turnier gewinnen, wird er sich ein Tattoo stechen lassen. Trainer Luis de la Fuente (65) soll darauf abgebildet werden.

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Diese Wette hat der neue Weltmeister jetzt eingelöst. Zwei Wochen nach dem gewonnenen WM-Final liefert Cucurella den Beweis auf Instagram. Der Real-Spieler hat jetzt ein Abbild des Spanien-Trainers mit dem WM-Pokal auf seinem Trizeps. Als Hintergrund dient das Logo des Turniers. 

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«Ich bin nicht allzu hässlich»

De la Fuente hat noch versucht, seinen Schützling vom Tattoo abzuhalten: «Sie haben einen Fehler gemacht, aber sie sind Männer, die zu ihrem Wort stehen, und sie werden ihr Versprechen einhalten – ich bin nicht allzu hässlich, sie müssen nur eine Stelle an ihrem Körper finden, die nicht allzu auffällig ist», sagt der Spanien-Trainer. Für Cucurella hingegen sind Wettschulden Ehrenschulden, die eingelöst werden müssen.

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