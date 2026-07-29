Skurrile Wette eingelöst

Zwei Wochen nach dem gewonnenen WM-Final ziert ein neues Tattoo den Trizeps von Marc Cucurella. Der Aussenverteidiger hat damit ein Wettversprechen eingelöst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marc Cucurella lässt sich WM-Tattoo stechen

Tattoo zeigt Trainer mit WM-Pokal und Turnier-Logo auf Trizeps

Trainer Luis de la Fuente wollte ihn vom Tattoo abhalten

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Während der WM offenbarte Spaniens Aussenverteidiger Marc Cucurella (28) in einem Radio-Interview, dass er eine Wette eingegangen ist. Sollte er mit Spanien das Turnier gewinnen, wird er sich ein Tattoo stechen lassen. Trainer Luis de la Fuente (65) soll darauf abgebildet werden.

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Diese Wette hat der neue Weltmeister jetzt eingelöst. Zwei Wochen nach dem gewonnenen WM-Final liefert Cucurella den Beweis auf Instagram. Der Real-Spieler hat jetzt ein Abbild des Spanien-Trainers mit dem WM-Pokal auf seinem Trizeps. Als Hintergrund dient das Logo des Turniers.

«Ich bin nicht allzu hässlich»

De la Fuente hat noch versucht, seinen Schützling vom Tattoo abzuhalten: «Sie haben einen Fehler gemacht, aber sie sind Männer, die zu ihrem Wort stehen, und sie werden ihr Versprechen einhalten – ich bin nicht allzu hässlich, sie müssen nur eine Stelle an ihrem Körper finden, die nicht allzu auffällig ist», sagt der Spanien-Trainer. Für Cucurella hingegen sind Wettschulden Ehrenschulden, die eingelöst werden müssen.