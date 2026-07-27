Im Viertelfinal ist die WM für die Schweizer Nati zu Ende gegangen. Bevor es in ihren Klubs weitergeht, stehen bei den Spielern Ferien auf dem Programm. So erholen sich die Stars um Captain Granit Xhaka von den Strapazen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Nati-Stars entspannen nach der WM in den Ferien

Granit Xhaka ist mit seiner Familie verreist

Djibril Sow hats nach Italien und Cedric Itten ins Weltmeister-Land gezogen

Granit Xhaka und Breel Embolo

Seine Frau Leonita und die Kinder haben Captain Granit Xhaka (33) zwar an die WM begleitet, viel Zeit hatte die Familie aber nicht für sich. Das ist nun anders. Mit dem Privatjet ging es in die Ferien. Diese verbringt Familie Xhaka in Antalya (Tür). Zu einer Bildstrecke, die unter anderem ihn mit seiner Frau und zwei der drei Töchter zeigt, schreibt Xhaka: «Meine liebsten Menschen, mein liebster Ausblick.» Mehr braucht er nicht, um zu entspannen und die Batterien wieder aufzuladen.

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Ganz für sich ist Familie Xhaka nicht. Sie verbringt die Ferien mit Nati-Kollege Breel Embolo (29) und seiner Familie. «Normal ist sowieso langweilig», schreibt Embolo auf Instagram. Und zeigt, dass er neben Xhaka auch Ricardo Rodriguez in den Ferien angetroffen hat.

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Gregor Kobel

Gregor Kobel (28) geniesst die freie Zeit mit seiner Partnerin Anna und dem Töchterchen. Die kleine Familie ziehts aufs Wasser. Auf einem Boot geniesst sie die Sonne.

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Ricardo Rodriguez

Während der WM ist bekanntgeworden, dass Ricardo Rodriguez (33) seinen Klub Betis Sevilla verlässt. Noch ist nicht klar, wo er seine Karriere fortsetzt. In den Ferien gehört bei ihm nun aber auch dazu, sich selber fit zu halten. Auf dem Laufband macht das Trainieren mit der Aussicht auf Palmen bestimmt mehr Spass.

Ruben Vargas, Eray Cömert und Noah Okafor

Ende Mai sind die Nati-Stars in St. Gallen ins WM-Abenteuer gestartet, das erst Mitte Juli zu Ende gegangen ist. Wer denkt, nach dieser langen Zeit sind sie froh, auch mal jemand anderes um sich zu haben, der irrt. Ruben Vargas (27), Eray Cömert (28) und Noah Okafor (26) verbringen auch die Ferien in Cannes zusammen. In einer Villa mit Pool lassen sie es sich gut gehen. Auch leckeres Essen und grosse Autos gehören dazu, ebenso das Schauen des WM-Finals, wie Cömert in seiner Bildergalerie zeigt.

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Manuel Akanji

Ferien bedeuten für Manuel Akanji (31) auch, Zeit mit seinen Freunden zu verbringen. Der Spass kommt dabei nicht zu kurz. Offenbar hat er mit ihnen Zeit auf dem Padelplatz verbracht.

Cedric Itten

Ans Meer hat es auch Cedric Itten (29) gezogen. Wo genau er seine Ferien verbringt, das verrät er nicht. Aber immerhin einen Hinweis gibts in der Ortsmarke seines Instagram-Posts. Itten lädt seine Batterien im Land des Weltmeisters auf, er ist in Spanien.

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Yvon Mvogo

Nach der WM im Westen hat es Yvon Mvogo (32) in den Osten gezogen. Er verbringt seine Ferien in Japan. Dabei erkundet er nicht nur die grosse Stadt und geniesst leckeres Essen, sondern verbringt auch Zeit am Meer. «Danke Gott», kommentiert er die Ferienbilder, die er auf Instagram veröffentlicht.

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Remo Freuler

Zeit mit der Familie verbringen – das ist auch das Credo von Remo Freuler (34). «Papi und Mami», schreibt seine Frau Kiki Freuler zu einem Schnappschuss des Paares. Gemäss Ortsmarke scheint Freuler in der Heimat zu sein, denn über dem Foto steht St. Gallen.

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Fabian Rieder

«Gemeinsame Zeit», schreibt Fabian Rieder (24) zu den Ferienfotos, die er auf Instagram veröffentlicht. Ihn hat es auf die griechische Insel Kreta verschlagen. Dort entspannt er am Strand und unter Palmen. Und schafft eine besondere Erinnerung. Denn er nutzt die gemeinsame Zeit, um seiner langjährigen Freundin Lea Lehmann einen Heiratsantrag zu machen.

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Djibril Sow

«Dolce Vita» – auf Deutsch «Süsses Leben» – geniesst Djibril Sow (29). Ganz entspannt posiert er in der Toskana für ein paar Erinnerungsfotos. Daneben postet er Bilder der typischen Zypressenbäume und der sanften Hügel, welche diese Region auszeichnen.

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Offenbar hat Sow aber nicht nur ein Ferienziel. Denn inzwischen hat es ihn weitergezogen. Er teilt in seiner Instagram-Story die Aussicht aufs Meer – mit der Ortsmarke Bodrum, Türkei.

Marvin Keller

Entspannt im Pool liegen, Golf spielen und leckeres Essen geniessen – so verbringt Marvin Keller (24) seine Ferien. Dafür hat es ihn nach Ibiza verschlagen.

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