Fabian Rieder schwebt auf Wolke sieben. In den Ferien hat der Nati-Star seiner langjährigen Freundin einen Heiratsantrag gemacht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fabian Rieder hat sich verlobt

In den Ferien hat er seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht

Seit 7,5 Jahren ein Paar, wohnen zusammen in Augsburg

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Vor zwei Wochen ist die WM für die Schweizer Nati im Viertelfinal zu Ende gegangen. Nun sind bei den Stars Ferien und Erholen angesagt. Sie tun das mit ihren Liebsten. Und im Falle von Fabian Rieder (24) mit einem unvergesslichen Moment. Der Mittelfeldspieler hat seiner langjährigen Freundin Lea Lehmann offenbar in den Ferien auf Kreta einen Heiratsantrag gemacht. Und sie hat ihn überglücklich angenommen.

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«Ich habe meine Liebe fürs Leben gefunden», schreibt Lehmann auf Instagram. Und veröffentlicht nicht nur Fotos vom Antrag, sondern zeigt auch stolz ihren Verlobungsring.

Zu den ersten Gratulanten gehört auch Nati-Teamkollegen. «Gratuliere», schreibt Christian Fassnacht unter die Fotos. Auch Zeki Amdouni, Silvan Widmer oder Breel Embolo freuen sich über diese Neuigkeiten.

Vor dem ersten Profivertrag verliebt

Rieder und Lehmann sind seit siebeneinhalb Jahren ein Paar. 16 und 17 Jahre jung waren sie, als sie sich ineinander verliebten. Das war, noch bevor Rieder seinen ersten Profivertrag bei YB unterschrieben hat. Inzwischen wohnen die beiden zusammen mitten in Augsburg, wo Rieder beim Bundesliga-Klub unter Vertrag steht.

Dass er seiner Freundin irgendwann die Frage aller Fragen stellen wird, war für Rieder offenbar schon länger klar. Im Mai sagt er gegenüber der «Schweizer Illustrierten»: «Lea ist meine Partnerin fürs Leben, das ist klar.» Auch in die Zukunft haben sie damals schon geschaut. Und gemeint: «Wir wollen beide sehr gern eine Familie gründen. Aber aktuell geniessen wir auch noch die Zeit zu zweit.» Das tun sie neu ganz frisch verlobt.