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Verstärkung für Defensive
Waadtländer verpflichten PSG-Spieler

Thomas Cordier hat alle Nachwuchsstufen bei PSG absolviert. Jetzt unterschreibt der Linksverteidiger über drei Jahre bei Lausanne.
Publiziert: vor 55 Minuten
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Lausanne verpflichtet Thomas Cordier.
Foto: Lausanne-Sport
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Lausanne schlägt auf dem Transfermarkt zu und verpflichtet einen Aussenverteidiger von PSG. Thomas Cordier (20) unterschreibt bei den Waadtländern einen Vertrag über drei Jahre bis Sommer 2029.

Der französische Linksverteidiger hat bei den Parisern alle Nachwuchsstufen absolviert und ist zuletzt für die U23 von PSG in der Uefa Youth League aufgelaufen. Zu Einsätzen mit der ersten Mannschaft ist Cordier nicht gekommen. In 13 Spielen hat der Franzose letzte Saison ein Tor und eine Vorlage erzielt.

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