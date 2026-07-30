Lausanne verpflichtet ManUtd-Nachwuchsspieler

Neuzugang beim FC Lausanne-Sport. Wie die Waadtländer mitteilen, verpflichten sie Tyler Fredricson. Der 21-jährige Engländer kommt von Manchester United und unterschreibt einen Vertrag bis Ende Juni 2029.
Fredricson durchlief seine Ausbildung in der Akademie der Red Devils und gab für den Klub im April 2025 sein Debüt in der Premier League. Danach kam der Innenverteidiger allerdings nur noch zu drei weiteren Einsätzen in der ersten Mannschaft. In der letzten Saison hatte Fredricson mit Verletzungen zu kämpfen, weshalb er im Fanionteam, wo die Konkurrenz stark ist, kaum mehr Pflichtspiele bestritt.
Inzwischen ist Fredricson wieder vollständig fit und hat bei seinem neuen Klub bereits mehrere Trainingseinheiten absolviert.
Füge jetzt Lausanne-Sport deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!