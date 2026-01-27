Carlo SteinerRedaktor Sport
Patrick Dorgu (21) hat sich beim Auswärtsieg gegen Arsenal am Sonntag (3:2) bei einem Sprint am hinteren Oberschenkel verletzt. Laut dem Portal The Athletic wird der Däne von Manchester United rund zehn Wochen ausfallen.
Der Linksverteidiger, der nach seinem Wechsel aus Lecce nach England im Februar 2025 Startschwierigkeiten hatte, kam in den letzten Wochen so richtig in Form. In den sieben Premier-League-Spielen seit dem 21. Dezember verbuchte er drei Tore und zwei Assists. Vor seiner Verletzung traf er am Sonntag gegen Leader Arsenal mit einem genialen Distanzschuss. Bereits sein erstes Tor für die Red Devils am 26. Dezember gegen Newcastle (1:0) war ein absolutes Traumtor.
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
23
25
50
2
Manchester City
23
26
46
3
Aston Villa
23
10
46
4
Manchester United
23
7
38
5
Chelsea FC
23
14
37
6
Liverpool FC
23
3
36
7
FC Fulham
23
0
34
8
Brentford FC
23
3
33
9
Newcastle United
23
3
33
10
Everton FC
23
-1
33
11
FC Sunderland
23
-2
33
12
Brighton & Hove Albion
23
2
30
13
AFC Bournemouth
23
-5
30
14
Tottenham Hotspur
23
2
28
15
Crystal Palace
23
-4
28
16
Leeds United
23
-7
26
17
Nottingham Forest
23
-11
25
18
West Ham United
23
-18
20
19
Burnley FC
23
-19
15
20
Wolverhampton Wanderers
23
-28
8
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg