Trotz seines Traumtors und des 3:2-Sieges gegen Leader Arsenal war es für Patrick Dorgu von Manchester United ein bitterer Sonntag. Der Däne hat sich bei einem Sprint verletzt und wird länger ausfallen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Patrick Dorgu (21) hat sich beim Auswärtsieg gegen Arsenal am Sonntag (3:2) bei einem Sprint am hinteren Oberschenkel verletzt. Laut dem Portal The Athletic wird der Däne von Manchester United rund zehn Wochen ausfallen.

Der Linksverteidiger, der nach seinem Wechsel aus Lecce nach England im Februar 2025 Startschwierigkeiten hatte, kam in den letzten Wochen so richtig in Form. In den sieben Premier-League-Spielen seit dem 21. Dezember verbuchte er drei Tore und zwei Assists. Vor seiner Verletzung traf er am Sonntag gegen Leader Arsenal mit einem genialen Distanzschuss. Bereits sein erstes Tor für die Red Devils am 26. Dezember gegen Newcastle (1:0) war ein absolutes Traumtor.

