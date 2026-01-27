DE
Ex-Sittener ballert Red Devils aus 20 Metern zum Sieg
Arsenal – ManU 2:3:Ex-Sittener ballert Red Devils aus 20 Metern zum Sieg

Er traf gegen Arsenal herrlich
ManUtd-Star Dorgu fällt länger aus

Trotz seines Traumtors und des 3:2-Sieges gegen Leader Arsenal war es für Patrick Dorgu von Manchester United ein bitterer Sonntag. Der Däne hat sich bei einem Sprint verletzt und wird länger ausfallen.
Publiziert: 13:20 Uhr
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
1/4
Manchester Uniteds Patrick Dorgu hat sich am hinteren Oberschenkel verletzt.
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Patrick Dorgu (21) hat sich beim Auswärtsieg gegen Arsenal am Sonntag (3:2) bei einem Sprint am hinteren Oberschenkel verletzt. Laut dem Portal The Athletic wird der Däne von Manchester United rund zehn Wochen ausfallen. 

Der Linksverteidiger, der nach seinem Wechsel aus Lecce nach England im Februar 2025 Startschwierigkeiten hatte, kam in den letzten Wochen so richtig in Form. In den sieben Premier-League-Spielen seit dem 21. Dezember verbuchte er drei Tore und zwei Assists. Vor seiner Verletzung traf er am Sonntag gegen Leader Arsenal mit einem genialen Distanzschuss. Bereits sein erstes Tor für die Red Devils am 26. Dezember gegen Newcastle (1:0) war ein absolutes Traumtor. 

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
23
25
50
2
Manchester City
Manchester City
23
26
46
3
Aston Villa
Aston Villa
23
10
46
4
Manchester United
Manchester United
23
7
38
5
Chelsea FC
Chelsea FC
23
14
37
6
Liverpool FC
Liverpool FC
23
3
36
7
FC Fulham
FC Fulham
23
0
34
8
Brentford FC
Brentford FC
23
3
33
9
Newcastle United
Newcastle United
23
3
33
10
Everton FC
Everton FC
23
-1
33
11
FC Sunderland
FC Sunderland
23
-2
33
12
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
23
2
30
13
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
23
-5
30
14
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
23
2
28
15
Crystal Palace
Crystal Palace
23
-4
28
16
Leeds United
Leeds United
23
-7
26
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
23
-11
25
18
West Ham United
West Ham United
23
-18
20
19
Burnley FC
Burnley FC
23
-19
15
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
23
-28
8
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Heiss diskutiert
