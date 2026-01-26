GC vor Transfercoup

Zaubert GC-Sportchef Alain Sutter eine Überraschung aus dem Hut? Laut Blick-Informationen soll man kurz vor der Verpflichtung von Stürmer Michael Frey stehen.

Tobias Wedermann Fussballchef

Ist es das dringend benötigte Ausrufezeichen im Abstiegskampf? Laut Blick-Informationen soll GC vor der Verpflichtung des Schweizer Stürmers Michael Frey stehen.

Der 31-Jährige, der schon für YB und den FCZ auf Torejagd ging, war zuletzt bei den Queens Park Rangers in der englischen Championship. Seit Ende 2025 stand der Berner dort allerdings nicht mehr im Aufgebot.

Frey würde dringend benötigte Erfahrung in die junge Hoppers-Mannschaft bringen. Mit Lille, Fenerbahce oder Royal Antwerpen kennt er den internationalen Fussball bestens. In Belgien schoss er Antwerpen gar zum überraschenden Double. Und auch in der Super League kann sich seine Statistik mehr als sehen lassen. Bei seinem Jugendklub YB erzielte er einst 37 Tore, für den FCZ 16. Mit den Zürchern gewann er zudem den Cup im Jahr 2018. Jetzt soll er Stadtrivale GC mit Toren aus dem Abstiegssumpf schiessen.

