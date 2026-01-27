Keine 24 Stunden nach der Entlassung von Ludovic Magnin nimmt im Medienraum des FC Basel bereits dessen Nachfolger Platz. «Die Herausforderung ist enorm. Es stehen gleich drei Big Games mit wenig Zeit zur Vorbereitung an», sagt der neue FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner. Dass er in Basel sofort abliefern muss, ist dem ehemaligen Nati-Captain bewusst. «Das Risiko ist da, aber ich bin relativ schnell zum Entschluss gekommen, dass ich diese Aufgabe annehmen möchte.»

Wie Sportchef Daniel Stucki erklärt, sei man mit Lichtsteiner schon länger im Austausch gewesen. Der eigentliche Plan wäre aber gewesen, dass dieser im Sommer vom 1.-Liga-Team des FC Wettswil-Bonstetten zurück nach Basel wechselt, wo er die U21 hätte übernehmen sollen. «Eine unserer Ideen war, dass er dort Erfahrungen sammelt und nach dem Ende des Vertrags von Ludo die erste Mannschaft übernehmen könnte. Aufgrund der aktuellen Situation ist er jetzt sofort ein Kandidat geworden», so Stucki.

0:48 Neuer FCB-Coach Lichtsteiner: «Ich habe die nötige Überzeugung und die Ideen»

Dass man sich bereits jetzt vom Lausanner getrennt habe, sei der Entwicklung der letzten Wochen geschuldet. «Die Art und Weise, wie wir in den letzten Spielen aufgetreten sind, war nicht gut. Die Entwicklung der Spieler hat stagniert oder war sogar negativ», sagt der FCB-Sportchef. Man habe Magnin über die Winterpause noch einmal eine Chance geben wollen, eine Kehrtwende zu schaffen. Stucki: «In den letzten Spielen haben wir aber keine positiven Zeichen gesehen.»

Lichtsteiner kommt nicht alleine

Magnins Nachfolger hat der Basler Sportchef gleich mit einem Vertrag über dreieinhalb Jahre ausgestattet. «Wir wollen ein nachhaltiges Projekt und nicht einen Trainer für nur ein paar Monate», erklärt Stucki. Dass Lichtsteiner keinerlei Erfahrung auf Profitrainer-Ebene mitbringt, ist für ihn kein Problem. «Wir sehen das etwas differenzierter», so Stucki. Er zieht gleich einen grossen Vergleich, in dem er Lichtsteiners Werdegang mit grossen Namen wie Pep Guardiola, Vincent Kompany oder Andrea Pirlo vergleicht, die ebenfalls mehr oder weniger direkt einen ambitionierten Profi-Klub übernommen haben.

Im Gegensatz zu Magnin kommt Lichtsteiner nicht ganz alleine nach Basel. Pascal Bader (43), zuletzt Trainer der U16 des FC Aarau, stösst als Assistenztrainer zum FCB. «Es ist wichtig, dass Steph eine Vertrauensperson mitnehmen kann», sagt Stucki und zeigt sich dabei auch etwas selbstkritisch: «Vielleicht hat das Ludo etwas gefehlt, um seine Ideen zu vermitteln. Er ist in einen eingespielten Meister-Staff gekommen.»

Lichtsteiner wird am Dienstagnachmittag sein erstes Training als FCB-Trainer leiten. Zunächst gehe es darum, der Mannschaft Lösungen und Optionen mitzugeben, so der Zürcher. «Ich habe viele Spiele gesehen und habe gewisse Ideen im Kopf. Aber natürlich brauche ich etwas Zeit, um alle Spieler richtig kennenzulernen.» Diese hat Lichtsteiner zumindest vorerst aber kaum. Bis zu seinem Trainer-Debüt gegen Pilsen am Donnerstag bleiben etwas mehr als 48 Stunden.

Die FCB-PK zum Nachlesen

Ein kecker Spruch und grosse Vergleiche Vom Amateurfussball drei Etagen höher zum Super-League-Grossklub: Die ersten Worte von Ex-Nati-Captain Stephan Lichtsteiner (42) als Cheftrainer von Basel vor den Kameras sind selbstbewusst. Weil für ihn der Fussball extrem wichtig sei und viel bedeute, mache er auch nicht immer Sprüche und Scherze. Einen gibts dennoch: «Wollen Sie eine Wohnung vermieten?», kontert er auf die Frage nach einem möglichen Umzug nach Basel. Die anschliessende Erklärung: Sei Frau und zwei Kinder seien in Wettswil verwurzelt, ein fixer Umzug nach Basel stehe deshalb nicht zur Frage. Für Aufsehen sorgen nicht nur Lichtsteiners Worte, sondern auch jene von Sportchef Daniel Stucki, der ähnlich viel Redezeit hat. Er zählt Beispiele von Trainer-Neulingen auf Profibühne auf, die funktioniert haben: «Pep Guardiola hat ein Jahr im Nachwuchs gemacht und ist direkt bei Barcelona eingestiegen», sagt Stucki. Dem Risiko sei man natürlich bewusst, jemanden zu holen, der noch nie Profi-Trainer war. Doch er kenne Lichtsteiner bestens aus der Zeit als FCB-Nachwuchstrainer (2022 bis 24) und könne deshalb sagen: «Er ist sehr akribisch, detailversessen. Es hat mich dazumal schon ein bisschen an Lucien Favre erinnert, den ich noch als Trainer hatte.» Wieder ein grosser Vergleich. «Nun in der Garderobe kennenlernen» Wie gut kennt Lichtsteiner die Mannschaft schon? «Ich habe viel Super League geschaut, natürlich. Fussball wird immer eine grosse Leidenschaft für mich sein. Ich kenne die Mannschaften plus minus und es ist klar, dass ich gewisse Ideen schon im Kopf habe. Aber nun muss ich die Spieler in der Garderobe kennenlernen. Ein Trainerwechsel ist nie einfach für einen Spieler, das kenne ich noch aus meiner Zeit.» Das waren die letzten Worte an der Vorstellungs-Pressekonferenz. Gleich steht für Lichtsteiner das erste Training an, das man auf den Nachmittag habe verschieben müssen. Pickelharte Verhandlungen mit Wettswil? Sportchef Stucki: «Stephan hat es vorbereitet. Natürlich haben wir den Kontakt gesucht. Wir sind sehr froh, wie sie reagiert haben, um Steph diese Chance zu ermöglichen. Aber wir sind immer noch im Austausch mit ihnen.» Wo will Lichtsteiner ansetzen? Lichtsteiner: «Es ist wichtig, der Mannschaft in den kommenden drei Spielen Optionen zu geben. Wo es eventuelle Räume gibt zum Spielen. Wo der Gegner gefährlich werden kann. Wie wir Chancen kreieren können. Das ist das Wichtigste in den nächsten Tagen.» Die drei Spiele? Pilsen in der Europa League, Leader Thun in der Liga und St. Gallen im Cup-Viertelfinal. Ganz wie der Spieler? Als Fussballer war Lichtsteiner immer sehr energisch. «Manche sagen sogar verbissen», meint der Reporter. «Ich glaube schon, dass ich ausserhalb des Fussballs nicht ganz ein böser bin. Ich bin schon lange verheiratet und habe zwei Kinder, die noch zu Hause wohne. Deshalb glaube ich, dass man schon mit mir leben kann. Aber der Fussball ist mir sehr wichtig und da ist nicht Zeit, immer Spässchen zu machen.» Kecker Wohnort-Spruch von Lichtsteiner Lichtsteiner wohnt in Wettswil, wo er das 1.-Liga-Team coachte. Ob er nun umziehen werde, will ein Reporter wissen. «Wieso, willst du mir eine Wohnung vermieten?», die prompte Antwort. Dann ernst: «Meine Kinder gehen in Zürich zur Schule, meine Frau und sie werden sicher dort bleiben. Ich werde schauen, wie ich es machen werde. Aber fix nach Basel ziehen werde ich wegen der Kinder nicht.» Es geht Schlag auf Schlag «Ich habe meine Spielphilosophie, die ich über lang hinbringen will.» Natürlich seien aber aktuell die nächsten drei Prüfungen wichtig. Pilsen in der Europa League am Donnerstag als Gast, dann Leader Thun im Joggeli am Sonntag, dann das Cup-Viertelfinal in St. Gallen. Das seien aktuell die Hauptaufgaben. Dann erst gehe es laufend darum, seine Spielidee weiter zu festigen. Noch laufende Ausbildung bei Lichtsteiner In Schlussphase zum Trainerdiplom in Italien. «Ich werde die finale Prüfung im Sommer ablegen.» Lässt sich die Ausbildung vereinbaren mit dem neuen, anspruchsvollen Trainerjob? «Es sind noch 2,3 Stages und in den Ferien im Urlaub noch ein paar Tage. Aber das ist alles organisiert und machbar. Das war natürlich ein Teil der Abklärung vor der Zusage hier. In Italien gibt es auch viele aktive Trainer, die dort im Kurs sind.» FCB-Sportchef selbstkritisch Daniel Stucki nimmt nochmals Bezug auf die Trennung von Ludovic Magnin, der erst seit Sommer in Basel war. «Im Nachhinein würde ich sagen, wäre es wichtig gewesen, dass er jemand in der Entourage hat, der seine Gedanken direkt versteht. So kam er in ein gemachtes Double-Sieger-Umfeld, in dem schon vieles eingespielt war. Da hat es Zeit gebraucht auch für die Ideen von Ludo. Aber ich habe ihn 24/7 bis zum letzten Tag unterstützt und viele Sachen wegblockiert, die schon letztes Jahr aufgekommen sind.» Grosser Trainer-Vergleich von Daniel Stucki Der FCB-Sportchef kennt Lichtsteiner schon gut aus der Zeit des neuen FCB-Trainers im Basler Nachwuchs 2022 bis 2024. Seine Erinnerung: «Er ist sehr akribisch, detailversessen. Er hat mich dazumal schon ein bisschen an Lucien Favre erinnert, den ich noch als Trainer hatte.» «Dominanter Fussball» «Ich bin der Überzeugung, dass du dominanten Fussball spielen musst, wenn du über Jahre Erfolg haben willst.» Beim FCB zählen natürlich die Titel, meint Lichtsteiner. Weitere Einträge laden