Keine Einigung mit En-Nesyri
Juventus sucht in England nach offensiver Verstärkung

In der letzten Woche der Transferperiode will Juventus seine Offensive verstärken. Mit dem ursprünglichen Wunschspieler ist allerdings noch keine Einigung erzielt worden. Kommts nun zur Rückkehr eines alten Bekannten?
Publiziert: vor 13 Minuten
Ist nach dem Geschmack von Juve zu «unschlüssig»: Youssef En-Nesyri wechselt wohl doch nicht nach Turin.
Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Juventus Turin ist auf der Suche nach einem weiteren Offensivspieler, wobei in den letzten Tagen vor allem der Name von Youssef En-Nesyri (28) kursierte. Der marokkanische Stürmer hat in der laufenden Spielzeit für Fenerbahce Istanbul in 15 Süper-Lig-Spielen sieben Tore erzielt, weshalb die Alte Dame an einer Leihe interessiert ist.

Nur: Der Spieler scheint mit dem Angebot aus Italien nicht wirklich einverstanden zu sein: «En-Nesyri ist unschlüssig», erklärt Giorgio Chiellini, der bei Juventus als Strategie-Direktor tätig ist, gegenüber Sky – und zieht in diesem Fall gleich einen Schlussstrich: «Wir können und wollen ihn nicht definitiv verpflichten. Wir werden sehen, ob sich neue Möglichkeiten ergeben.»

Als neue Möglichkeit sieht Juventus offenbar auch eine Rückkehr von Federico Chiesa: Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet, haben die Turiner den Kontakt zum Flügelspieler des FC Liverpool aufgenommen. Vor seinem Wechsel in die Premier League hat der 28-Jährige über 100 Spiele im Juventus-Trikot bestritten. Bei den Reds ist Chiesa aber nicht erste Wahl: In der laufenden Saison durfte er in der obersten englischen Liga erst einmal von Beginn weg ran.

Oder stösst ein völlig neuer Spieler zum italienischen Rekordmeister? Juventus soll auch die Fühler nach Manchester-United-Stürmer Joshua Zirkzee (24) ausgestreckt haben. Wie Chiesa kommt der Holländer auf der Insel mehrheitlich nur zu Kurzeinsätzen. Und wie Chiesa hat er in der Serie A schon seine Spuren hinterlassen: Zwischen 2022 und 2024 erzielte er in 58 Spielen für Bologna 14 Tore.

