Mauricio Pochettinos Debüt bei Manchester United geht gehörig in die Hose. Die Red Devils gehen in Liverpool mit 0:4 unter und werden in den Medien im Anschluss zersägt.

Darum gehts Manchester United verliert beim Debüt von Trainer Mauricio Pochettino in Liverpool mit 0:4

Nach der Roten Karte für Leny Yoro trifft Liverpool vor der Pause zweimal gegen Manchester United

Klublegende Gary Neville kritisiert die Spieler und zeigt zugleich Mitgefühl für Matthijs de Ligt

Carlo Steiner Redaktor Sport

Manchester United spielt bisher eine katastrophale Saison. Nach der Entlassung von Michael Carrick (45) setzt es auch im ersten Spiel unter Mauricio Pochettino (54) eine herbe Klatsche. Die Medien halten sich nach dem 0:4 an der Liverpooler Anfield Road nicht mit Kritik zurück.

Klublegende Gary Neville (51), der das Spiel als Experte bei Sky analysiert, stört sich an der Schwerfälligkeit der Spieler. «Ich sehe keinen von ihnen bereit, auf den Zehenspitzen. Sie sehen nicht aus, als hätten sie hier einen klaren Gedanken», erklärt er und zeigt mit dem Finger auf seine Stirn. «Sie schauen nur so», fährt er fort und blickt einige Sekunden apathisch ins Leere. «Wach auf, wach auf! Du spielst für ManUtd!», sagt er und verpasst sich selbst zwei Ohrfeigen.

Unter anderem Matthijs de Ligt (27), der nach einer langen Rückenverletzung erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf stand, zeigt in der Innenverteidigung keine gute Leistung. Der Holländer war seit Anfang Dezember 2025 ausser Gefecht und konnte erst diesen Oktober sein Comeback geben. In der 8. Minute verschätzt sich de Ligt bei einem langen Ball komplett, sodass Liverpools Alexander Isak (27) alleine aufs Tor ziehen kann und von Leny Yoro (21) nur noch mit einer Notbremse gestoppt werden kann – Platzverweis! In der 62. Minute passiert ihm ein ähnliches Missgeschick, doch Isak bestraft den erneuten Aussetzer nicht.

«Wie nach drei Litern Bier»

Neville zeigt im «The Gary Neville Podcast» Mitgefühl für de Ligt. «Ich weiss, wie das ist, nach einem Jahr zurückzukommen. Dann wieder zu spielen, fühlt sich an wie nach drei Litern Bier.»

Nach der Roten Karte gegen Yoro schlagen die Reds durch Dominik Szoboszlai (26) und Florian Wirtz (23) mit einem Doppelschlag zu. Nach 13 Minuten wird Mauricio Pochettino (54) zum ersten United-Trainer, der in seinem ersten Spiel schon vor der Pause zwei Gegentore und einen Platzverweis hinnehmen muss. Nie zuvor lag ein Debütant schneller mit zwei Toren hinten.

Der Argentinier erklärt nach dem Spiel, dass er seinen Matchplan nach dem Platzverweis direkt in den Müll werfen musste. «Wir befinden uns in einer sehr komplizierten Lage. Es ist schwierig, ja, aber ich finde, wir haben alles reingehängt. Was ich heute über meine Spieler gelernt habe, ist, dass sie kämpfen wollen», erklärt er. Kampf hin oder her: United braucht dringend Punkte.

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