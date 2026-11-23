Erstes Spiel, erster Sieg: Mario Frick gewinnt mit Aberdeen. Der Liechtensteiner ist nach dem Sieg im Kellerduell gegen Kilmarnock stolz auf sein Team.

Darum gehts Mario Frick gewinnt sein erstes Spiel als Aberdeen-Trainer bei Schlusslicht Kilmarnock mit 4:2

Der Liechtensteiner ist stolz auf seine Mannschaft, sieht aber noch Potenzial in der Defensive

Am Dienstag spielt Aberdeen auswärts bei den Rangers, Frick will dort besser verteidigen lassen

Carlo Steiner Redaktor Sport

Mario Frick (52) gelingt das Debüt mit Aberdeen in der schottischen Premiership. Im eminent wichtigen Spiel gegen das Schlusslicht aus Kilmarnock, in dem Aberdeen seinerseits der Fall ans Tabellenende droht, resultiert am Samstag ein 4:2-Sieg. Die Fans skandieren schon nach dem ersten Spiel «Super Mario».

In der zweiten Halbzeit muss Frick nach dem 2:3-Anschlusstreffer von Kilmarnock nochmals zittern. Erst Findlay Marshalls 4:2 in der 86. Minute beruhigt die Nerven des Liechtensteiners. «Jetzt kann ich es geniessen, aber während des Spiels war es schwierig, weil wir auch Glück hatten. Aber am Ende war der Sieg verdient. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft», resümiert Frick an der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Die Medien stellen ihm ein gutes erstes Zeugnis aus: «Frick liess die Reds mit Freiheit, Spielfluss und Offensivdrang auflaufen – insbesondere in einer mitreissenden ersten Halbzeit», schreibt beispielsweise die «Press & Journal» aus Aberdeen.

Motivierende Worte an die Mannschaft

Der langjährige FCL-Coach, der die Innerschweizer im Sommer freiwillig verlassen hatte, kündigte bei seiner Vorstellung beim kriselnden Traditionsklub von der britischen Nordseeküste «Heavy-Metal-Fussball» mit intensivem Pressing an. Davon gibts im ersten Spiel eine Kostprobe. «Es war ein sehr chaotischer Match und ganz anders als das Spiel in der Schweiz, das eher technisch und nicht so körperbetont ist wie heute», erklärt Frick. «Die Intensität war sehr hoch, eine unglaubliche Partie.»

Viel Zeit hatte Frick im Vorfeld nicht. Erst am Dienstag nach der Länderspielpause leitete er sein erstes Training. Seine wichtigste Message ans Team vor dem ersten Spiel? «Ich habe ihnen erklärt, dass sie als junge Spieler nicht über Fehler nachgedacht haben und einfach gewinnen wollten und mit Spass gespielt haben. Ich habe gesagt, sie sollen so spielen, als ob sie noch mal jung wären.»

Am Dienstag wartet mit dem Auswärtsspiel bei den Rangers (Tabellenzweiter) der erste Hochkaräter. «Wir müssen besser verteidigen, das ist das Ziel in Glasgow.» Gelingt das, ist dem Team von Motivationskünstler Frick eine Überraschung durchaus zuzutrauen.