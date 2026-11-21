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Der «Evening Express» spurt gleich vor: «Der 52-Jährige geht direkt in die Tiefe. Sollte Aberdeen in Kilmarnock verlieren, kommt der Verein am Tabellenende der Liga an.» Frick, erst der fünfte Ausländer in Charge in der 123-jährigen Klubgeschichte, weiss über den Umfang der Herausforderung Bescheid: «Ein riesiges Abenteuer! Ich habe eine grosse Verantwortung und muss jetzt liefern – so wie wir es in Luzern und in Vaduz auch gemacht haben.»

«Ich kann mich komplett identifizieren»

Frick soll weit mehr sein als ein Krisenhelfer. Das Management plant bis 2029 mit ihm. Der vierte Coach in der knapp einjährigen Sportchef-Ära von Lutz Pfannenstiel soll den früheren Europacupsieger aus der Misere führen. «Was hier in den ersten Tagen abging, ist unglaublich. Man riecht den Fussball, überall ist er ein Thema. Der Taxifahrer, der mich gestern heimgefahren hat, ist extra ausgestiegen für ein Selfie. Die Begeisterung ist krass, obwohl die Situation aktuell schwierig ist», meldet Frick aus der rauen Küstenstadt an der Nordsee.

Bei jedem Satz über seinen neuen Arbeitgeber ist zu spüren, wie sehr Frick für das Comeback brennt: «Nach fünf Monaten ging ich zu Hause allen auf die Nerven. Deshalb war dieses Angebot perfekt. Fast 40 Jahre nach Alex Fergusons Abgang zu Manchester United bei Aberdeen anzufangen, erfüllt mich mit Stolz.» Der allgegenwärtige Enthusiasmus fasziniert ihn: «Ich kann mich komplett identifizieren mit der Art, wie dieser Sport auf der Insel gelebt wird.»

Die Tradition sei greifbar, so Frick: «Pure Geschichte! Ein ikonisches Stadion. Die Away-Kabine ist zwei Meter von unserer Garderobe entfernt – so etwas habe ich auf der ganzen Welt noch nie gesehen. Man hört wohl jedes Wort, das der gegnerische Trainer sagt, und umgekehrt.» Schon zehn Tage vor dem ersten Spiel in der heimischen Pittodrie-Arena beginnt beim Liechtensteiner das Kopfkino: «Die Energie ist sofort spürbar.»

Am Dienstag hat er die erste Einheit geleitet und dabei unmittelbar vor dem richtungsweisenden Duell mit dem Tabellenletzten Kilmarnock einen guten ersten Eindruck gewonnen: «Die Qualität ist unbestritten da. Keiner zieht den Fuss zurück, es gibt nur Vollgas. Die Mentalität stimmt. Wir müssen nun wieder Schwung erzeugen und das Selbstvertrauen steigern.» Wie soll das innert Kürze gelingen? «Mit Heavy-Metal-Fussball! Es wird erwartet, dass wir vertikal spielen, dass wir pressen. Ähnlich wie in Luzern: fighten, alles geben, das Herz auf dem Platz lassen.»

Das herzliche Wiedersehen mit Keeper Müller

In Schottland kommt es zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Ex-FCL-Keeper Marius Müller ist nach zwei turbulenten Jahren bei Schalke und Wolfsburg nun in Aberdeen engagiert. «Uns wurde eine schlechte Beziehung nachgesagt, was nicht stimmte. Wir tragen beide das Herz auf der Zunge, dann gibt es halt mal Meinungsverschiedenheiten», stellt Frick klar. Die Begrüssung fiel herzlich aus. «Wir haben immer einen ehrlichen Austausch gepflegt.»

Als hätte er geahnt, bald in Grossbritannien tätig zu sein, bildete sich Frick während drei Monaten intensiv im englischen Fussballvokabular weiter. «Mir hat diese Auszeit gutgetan, um auch den FCL loslassen zu können und wieder Energie zu tanken. Das vergangene, intensive Jahr war für mich die lehrreichste Zeit als Coach. Wir sind gemeinsam aus einem Tief herausgekommen und hatten einen versöhnlichen Abschluss.»

Im Sommer hätte der Weg auch anders verlaufen können. Frick führte einige Gespräche: «In Deutschland haben sie sich für andere Coaches entschieden. Aber ich konnte nicht erwarten, dass nach einem siebten Platz in der Super League jeder Bundesligist heiss auf einen ist.»