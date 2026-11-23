Der FCL feiert in Basel den ersten Auswärtssieg der Saison und beendet seine Mini-Krise. Die drei Punkte verschaffen vor allem Trainer Udo Portmann etwas Luft.

Darum gehts Der FC Luzern gewinnt in Basel – und damit erstmals in dieser Saison ein Auswärtsspiel

Aufatmen bei den Spielern, die in der Kabine ausgelassen feiern

Trainer Udo Portmann bleibt dagegen cool und will nicht der Euphorie verfallen

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Die Gefühlslage der beiden Teams in den Katakomben des St. Jakob-Parks könnte am Sonntagabend unterschiedlicher nicht sein. Während die FCB-Spieler mit versteinerter Miene schnurstracks in die Garderobe verschwinden und von dort kein Ton zu vernehmen ist, feiern die Luzerner ausgelassen. Neben ein paar Jubelschreien dröhnt auch laute Musik aus der Kabine. Fast könnte man meinen, der FCL hätte ein Saisonziel erreicht, so ausgelassen ist die Stimmung.

Noch liegt der FCL in der Tabelle unter dem Strich, einen Punkt hinter Servette. Die Freude der Luzerner ist trotzdem mehr als verständlich. Nicht nur legen sie im Joggeli einen starken Auftritt hin, dank des 2:0 beenden sie auch ihre Mini-Krise von vier sieglosen Spielen und feiern den ersten Sieg auf fremdem Terrain in dieser Saison.

«Wir kamen hierhin, um zu gewinnen, um um jeden Ball zu kämpfen und um Tore zu schiessen», sagt Levin Winkler, der vier Jahre im FCB-Nachwuchs gekickt hat. Sie hätten bereits gegen YB (2:3) bewiesen, dass sie gefährlich sein könnten. «Vielleicht hatten wir da zu leichtsinnig verteidigt, das wollten wir hier unbedingt abschalten.»

Verständnis für Kritik

Der Sieg ist vor allem auch für Udo Portmann (49) eine Genugtuung. Nach dem schwächsten Saisonstart seit 13 Jahren wurden in den letzten Tagen und Wochen erste kritische Stimmen zum FCL-Trainer laut. Vor allem die hohe Anzahl Gegentore – mehr als zwei pro Spiel – sorgte für Kritik. Druck habe er aber deswegen keinen verspürt, so der FCL-Coach. «Ich habe so Freude an diesem Job und an meinem Team, daran ändert sich nichts, auch wenn es verständlich ist, dass von Seiten Medien und Fans ein paar kritische Stimmen kommen.»

Was Portmann gegen den FCB besonders freut: Seine Mannschaft hat den Matchplan durchgezogen. «Es war eine Leistung, wie ich sie mir vorstelle. Trotz der Führung haben wir uns nach der Pause nicht hinten reindrücken lassen.» Im Gegenteil: Der FCL hat auch in der zweiten Halbzeit ein deutliches Chancenplus und müsste den Sack viel früher zumachen. «Ich hatte hier in Basel selten so oft den Ball», sagt Mittelfeldspieler Tyson Owusu. «Wir haben gezeigt, dass wir gut spielen und gewinnen können.»

Nächster Gegner: Lugano

Trotz der guten Leistung, des zweiten Zu-null-Siegs der Saison, der damit verbundenen Genugtuung und des ersten Erfolgs in der Fremde als Trainer in der Super League bleibt Portmann aber cool. «Wir müssen nun nicht gerade in Euphorie verfallen.» Ein bisschen feiern ist aber schon erlaubt – schliesslich steht das nächste Spiel erst am nächsten Sonntag an. Dann gastiert Leader Lugano in Luzern. Ein deutlich schwierigerer Gradmesser als der FCB.