Die Krise bei Urs Fischers Mainz 05 verschärft sich: Mit der Niederlage gegen den FC Augsburg am Sonntag verlängert sich die Negativserie auf fünf Partien. Der Schweizer sieht sein Team von der Realität eingeholt.

Darum gehts Mainz 05 verliert gegen den FC Augsburg 1:3 und kassiert damit die fünfte Niederlage in Folge

Augsburg feiert gegen Mainz den ersten Sieg nach sieben Spielen, Urs Fischer spürt Verunsicherung

Der Mainz-Coach will das Spiel analysieren, am Samstag trifft Mainz auf Union Berlin

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Alarmstufe Rot bei Mainz 05! Fünfmal in Folge verlor das Team von Urs Fischer (60) – einen derart drastischen Abwärtstrend weist aktuell kein anderes Bundesligateam auf.

Am Sonntag verloren die Rheinhessen gegen den FC Augsburg (1:3) und bescherten dem Team von Captain Fabian Rieder (24) den ersten Sieg nach sieben Spielen. «Man spürt schon die Verunsicherung», meint Fischer, auf das Spiel seines Teams angesprochen. «Gefühlt konnten wir in der ersten Hälfte kein Duell für uns entscheiden.» Erst gegen Ende der Partie konnte das Team etwas Fahrt aufnehmen und war sichtlich bemüht.

«Wenn du so spielst, muss man es deutlich ansprechen. Vielleicht hatten wir das Gefühl, zu Höherem berufen zu sein. Jetzt hat uns die Realität eingeholt.» Jetzt heisst es für die Mainzer, nach vorne zu blicken und die Niederlage aufzuarbeiten. Fischer hofft, dass sein Team auf dem Boden der Tatsachen angekommen ist.

Die nächste Gelegenheit zur Wiedergutmachung bietet sich der Mannschaft des Schweizers am Samstag (15.30 Uhr) – ausgerechnet gegen Union Berlin, wo Fischer lange tätig war und mit Mauro Lustrinelli (50) ein Landsmann an der Linie steht.