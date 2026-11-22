Die Luft für Mauro Lustrinelli bei Union Berlin wird dünner. Der Schweizer bezeichnet das Abwehrverhalten seines Teams nach der 1:5-Heimpleite gegen Leipzig als inakzeptabel.

Darum gehts Union Berlin verliert zu Hause 1:5 gegen RB Leipzig und fällt auf den vorletzten Tabellenplatz

Lustrinelli kritisiert die drei Gegentore ab der 72. Minute, lobt aber die erste Spielstunde

Sportchef Horst Heldt sprach Lustrinelli vor dem Spiel gegen RB das Vertrauen für den Moment aus

Carlo Steiner Redaktor Sport

Union Berlin zeigt am Samstag gegen RB Leipzig eine desolate Abwehrleistung. Mit dem 1:5 ist das Team von Mauro Lustrinelli (50) statistisch gesehen sogar noch gut bedient. 0,86 zu 5,94 erwartete Tore (expected goals) stehen am Ende zu Buche. Der Thuner Meistertrainer, aber auch Sportchef Horst Heldt (56), werden in den deutschen Medien nach dem Fall auf den vorletzten Tabellenplatz angezählt.

Auf die Frage, ob er weiterhin Trainer der Köpenicker sein könne, gibt der Tessiner bei Sky eine ausweichende Antwort: «Wenn man das Spiel gesehen hat, schon – nach einer Stunde. Klar, dass ich mich auch über die letzten 20 Minuten frage, das, ja, das kann man nicht einfach akzeptieren.»

Vor allem, dass sein Team am Ende Auflösungserscheinungen offenbarte, stösst Lustrinelli sauer auf. «Wir haben am Schluss aufgegeben.» Gegenüber der Sportschau betonte er, dass die Art und Weise, wie sein Team ab der 72. Minute noch drei Tore kassiert hat, inakzeptabel sei.

Lustrinelli lobt erste 60 Minuten

Dennoch sieht der Trainer nicht nur schwarz. «Wir haben eine gute Stunde gespielt. In unserer besten Phase in der zweiten Halbzeit, in der wir zwei Chancen durch Big Saves verpassen, kassieren wir das dritte Tor. Die ersten 60 Minuten sind für mich die Basis für die Zukunft.»

Sportchef Heldt, der dem Team mit Lustrinelli im Sommer einen aktiveren Spielstil mitgeben wollte, äusserte sich nach der herben Pleite noch nicht. In der Woche vor dem Spiel stellte er sich in einer Medienrunde – zumindest vorsichtig – hinter den Schweizer. Er sei überzeugt, dass das Kader die Qualität habe. Man wisse zwar nicht, was in fünf Monaten passiert, aber für den Moment habe er «den festen Glauben, dass wir das gemeinsam schaffen».

Reicht die Qualität?

Viele Fans zweifeln unterdessen jedoch an ebendieser Qualität. Und auch Lustrinelli spricht sie im Sportschau-Interview an. Es habe gegen RB auch an der Qualität gelegen. «Es ist klar, dass der Gegner durch die Wechsel eine andere Qualität auf den Platz bringt. Die Schere hat sich dadurch verbreitert.»

Dass die Qualität gegen den Champions-League-Teilnehmer aus Sachsen nicht reicht, ist verkraftbar. Gegen Mainz mit Ex-Union-Coach Urs Fischer (60) und Miro Muheims (28) HSV müssen in den nächsten zwei Wochen aber dringend Punkte her. Sonst könnte Lustrinellis Bundesliga-Abenteuer vorzeitig enden.