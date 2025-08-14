DE
FR
Abonnieren

«Nichts als Feiglinge»
Tottenham-Stürmer Tel rassistisch beleidigt – Klub reagiert

Im Nachgang der Niederlage im Final des Super Cups zwischen Tottenham und PSG wird Mathys Tel, der den entscheidenden Penalty verschossen hat, im Internet rassistisch beleidigt. Sein Klub kündigt rechtliche Schritte an.
Publiziert: 09:27 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Tottenham-Stürmer Mathys Tel wird nach seinem verschossenen Penalty im Internet Opfer rassistischer Beleidigungen.
Foto: IMAGO/Shutterstock

Darum gehts

  • Mathys Tel verschiesst im Super Cup gegen PSG entscheidenden Penalty
  • Der Franzose wird danach im Netz rassistisch beleidigt
  • Klub kündigt an, Massnahmen gegen die Täter einzuleiten
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Als achter Schütze läuft Mathys Tel am Mittwochabend zu seinem Elfmeter an. Er verzögert – und schiebt den Ball danach ganz am Goal vorbei, obwohl er den Torhüter in die andere Ecke geschickt hatte. Kurz darauf ist Tottenhams Niederlage trotz 2:0-Führung besiegelt. PSG gewinnt den europäischen Super Cup 2025.

Der Schuldige ist danach schnell gefunden – auch wegen seines speziellen Anlaufs. «Die lächerlichen Anläufe müssen aufhören», kritisiert beispielsweise der englische «Telegraph». Diese würden nur zu «peinlichen Fehlschüssen» führen, befindet die Zeitung und nimmt dabei auch Paris-Spieler Vitinha in die Pflicht, der seinen Penalty nach Verzögerung ebenfalls daneben gesetzt hatte.

Die Internet-Trolle interessiert dies wenig. Ebenfalls scheinen diese vergessen zu haben, dass vor Mathys Tel auch Mickey van de Ven mit seinem Versuch aus elf Metern gescheitert war. In den sozialen Medien schiessen sie sich auf den talentierten Jungstürmer ein, der nach einer Zehn-Millionen-Leihe in diesem Sommer für 35 Millionen fix von Bayern München verpflichtet worden ist.

Mehr Fussball
«Vor Xhaka ziehe ich den Hut – Ndoye-Wechsel ist ein cleverer Schachzug»
Mit Video
Check zum Premier-League-Start
«Vor Xhaka ziehe ich den Hut – Ndoye-Wechsel ist clever»
Gladbach-Goalie Omlin verliert Captainbinde und Stammplatz
Doppelte Degradierung
Gladbach-Goalie Omlin verliert Captainbinde und Stammplatz
Ausgeliehener Rashford übt scharfe Kritik an Stammverein ManUtd
Mit Video
«Im Niemandsland gelandet»
Ausgeliehener Rashford übt scharfe Kritik an ManUtd
Das mysteriöse Wunderkind will den FCB stoppen
Mit Video
Es geht um Millionen
Das mysteriöse Wunderkind will den FCB stoppen

Klub kündigt in Statement rechtliche Schritte an

Im Netz wird der 20-jährige Franzose Opfer massiver rassistischer Beleidigung. Und zwar in einem Ausmass, das seinen Klub am frühen Donnerstagmorgen zu einem Statement veranlasst. «Wir sind empört über die rassistischen Beleidigungen, den Mathys Tel nach der Niederlage im Super Cup ausgesetzt war.» Während der Spieler Mut bewiesen habe, im Elfmeterschiessen anzutreten, seien jene, die ihn beleidigen «nichts als Feiglinge, die sich hinter anonymen Benutzernamen und Profilen verstecken, um ihre abscheulichen Ansichten zu verbreiten.»

Der Klub kündigte an, mit den entsprechenden Behörden und Social-Media-Plattformen zusammenzuarbeiten, um die Täter zu identifizieren und möglichst harte, rechtliche Schritte gegen diese einzuleiten.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Bayern München
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Bayern München