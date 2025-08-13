Van de Ven bringt Tottenham verdient in Führung

Weiter geht’s. Beide Trainer verzichten zur Pause auf Wechsel.
Anpfiff 2. Halbzeit
Halbzeitfazit:
Dann ist Halbzeit in Udine. Der amtierende Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur führt gegen Paris Saint-Germain mit 1:0. Die Führung für die Lilywhites geht durchaus in Ordnung, da die Londoner mehr Abschlüsse hatten und im Offensivspiel deutlich konsequenter agierten als die Franzosen. Die Elf von Luis Enrique spielte bisher zu langsam und ohne Tiefe, sodass die Defensive der Spurs kaum eingreifen musste. Im zweiten Durchgang muss Tottenham die Umschaltaktionen besser ausspielen, während PSG mit mehr Tempo und Tiefe agieren muss, um den Spurs gefährlich zu werden. Wir dürfen uns auf einen spannenden zweiten Durchgang gefasst machen.
Ende 1. Halbzeit
Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1
Die Führung ist nicht unverdient. Die Elf von Thomas Frank hat bislang viel investiert, allerdings hat bisher das nötige Glück gefehlt. Von PSG muss mehr kommen.
Wie reagiert PSG? Bradley Barcola setzt sich auf der linken Seite stark durch und erarbeitet einen Eckball. Dieser wird kurz ausgeführt, und am Ende kommt das Leder zu Désiré Doué. Aus 18 Metern sucht er den Abschluss, doch sein Schuss wird von der Tottenham-Abwehr zur nächsten Ecke geklärt.
Tooor für Tottenham Hotspur, 0:1 durch Micky van de Ven
Führung für die Lilywhites! Es gibt einen Freistoss von der Mittellinie. Ein langer Schlag von Guglielmo Vicario landet am linken Sechzehner bei Cristian Romero. Der Kapitän köpft das Leder in den Fünfmeterraum, wo es über Umwege zu João Palhinha gelangt. Der Portugiese zieht sofort ab, doch Lucas Chevalier kann den Schuss noch an die Latte lenken. Den Abpraller nimmt Micky van de Ven aus zentraler Position in fünf Metern Entfernung auf und schiebt den Ball ins verwaiste Tor.
Da war mal ein Abschluss. Khvicha Kvaratskhelia tanzt auf der rechten Seite Micky van de Ven aus und spielt dann einen flachen Pass in die Mitte. Tottenham kann diesen nur unzureichend klären, sodass das Leder zehn Meter vor dem Tor bei Ousmane Dembélé landet. Der Angreifer ist jedoch zu überrascht, um seinen Schuss ordentlich zu kontrollieren, und der Ball fliegt deutlich über den Kasten.
PSG bemüht sich um Spielkontrolle. Die Mannschaft von Luis Enrique hat das Geschehen nun in die Hälfte der Spurs verlagert, doch dem Spiel der Pariser fehlt bislang die entscheidende Tiefe.