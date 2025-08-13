Van de Ven bringt Tottenham verdient in Führung

45. Minute (+1)

Halbzeitfazit:

Dann ist Halbzeit in Udine. Der amtierende Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur führt gegen Paris Saint-Germain mit 1:0. Die Führung für die Lilywhites geht durchaus in Ordnung, da die Londoner mehr Abschlüsse hatten und im Offensivspiel deutlich konsequenter agierten als die Franzosen. Die Elf von Luis Enrique spielte bisher zu langsam und ohne Tiefe, sodass die Defensive der Spurs kaum eingreifen musste. Im zweiten Durchgang muss Tottenham die Umschaltaktionen besser ausspielen, während PSG mit mehr Tempo und Tiefe agieren muss, um den Spurs gefährlich zu werden. Wir dürfen uns auf einen spannenden zweiten Durchgang gefasst machen.