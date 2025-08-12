PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma steht vor dem Abgang. Die Pariser haben einen neuen Goalie verpflichtet, der dem Italiener den Stammplatz wegnehmen könnte. Für die WM 2026 wäre dies nicht von Vorteil.

Donnarumma fehlte schon im Supercup-Aufgebot

Der italienische Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma (26) steht vor dem Abgang bei PSG. Und das, obwohl Donnarumma in der letzten Saison noch die Absicherung im PSG-Tor war und mit seinen Weltklasse-Paraden viel zum Gewinn der Champions League beisteuerte. Bis 2026 hat der Italiener einen Vertrag und wollte auf seine letzte Saison hin diesen verlängern – inklusive Gehaltserhöhung. Der Verein lehnte dies ab und setzt ihm stattdessen einen neuen Goalie vor die Nase: Lucas Chevalier (23).

Der Franzose kommt rund 40 Millionen Franken plus 15 Millionen Boni von Lille und wird mit grosser Wahrschienlichkeit die Nummer eins im Tor werden. Chevalier soll über jene Fähigkeiten verfügen, die von einem modernen Goalie erwartet werden und die bei Penalty-Killer Donnarumma nicht allzu stark ausgeprägt sind. «Luis Enrique ist sich sicher, dass Chevalier genauso gut, wenn nicht sogar besser ist als Donnarumma – vor allem beim Abfangen von Flanken, im Aufbauspiel und beim Spielverständnis», sagt beispielsweise Ex-Fussballer Patrick Guillou (55) gegenüber Sky.

Was hinzukommt: Donnarumma will für die WM 2026 in Form bleiben. Guillou: «Im WM-Jahr kann er sich nicht erlauben, ein Jahr auf der Bank zu sitzen.» Deshalb wird er sich einem neuen Verein anschliessen müssen, sagt der frühere Fussball-Profi. Gemäss Fabrizio Romano wird Donnarumma den Verein zu 100 Prozent verlassen. Dies bestätigt sich auch dadurch, dass der Italiener aus dem Aufgebot für den Supercup gestrichen worden war.

Mehrere Top-Klubs zeigen Interesse

Jetzt stellt sich nur noch die Frage: Wohin wechselt Donnarumma? Nachdem bereits mehrere Premier-League-Klubs ihr Interesse gezeigt haben, mischt jetzt auch der FC Bayern München mit. Der deutsche Rekordmeister ist auch daher an einem Transfer interessiert, weil ihr Rekordtorhüter Manuel Neuer in seine wohl letzte Saison bei Bayern geht und Ersatz-Goalie Sven Ulreich auch schon 37 Jahre auf dem Buckel hat.

Auch Manchester City und Inter Mailand zeigen Interesse an Donnarumma, da auch ihre Goalies, Ederson (31) und Yann Sommer (36), im Vergleich zu Donnarumma nicht mehr die Jüngsten sind.