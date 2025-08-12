DE
Racioppi rettet Sion mit Mega-Parade einen Punkt in Bern
3:28
Highlights im Video:Racioppi rettet Sion mit Mega-Parade einen Punkt in Bern

Nach Rot gegen YB
Liga gibt Dauer der Sperre gegen Sion-Kronig bekannt

Am letzten Sonntag fliegt Jan Kronig mit Rot vom Platz. Nun hat die Liga das Strafmass für den Sion-Verteidiger bekanntgegeben.
Publiziert: 10:56 Uhr
|
Aktualisiert: vor 28 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Jan Kronig verpasst das nächste Sion-Spiel.
Foto: BENJAMIN SOLAND
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Im Spiel gegen YB läuft die 80. Minute, als Jan Kronig für Aufsehen sorgt. Der Sion-Verteidiger sieht nach einer nicht gesundheitsgefährdenden, aber sehr effektiven Notbremse gegen Bedia die Rote Karte.

Nun hat die Liga das Strafmass für dieses Vergehen bekanntgegeben. Kronig wird für ein Spiel gesperrt. Absitzen muss er die Sperre allerdings nicht im nächsten Super-League-Spiel gegen Meister Basel (30. August, 20.30 Uhr), sondern schon kommenden Freitag. Dann spielt Sion im Cup gegen den unterklassigen FC Ajoie-Monterri (2. Liga interregional).

«Verstehe nicht, wie man da Rot geben kann»
3:14
Kololli über Kronig-Szene:«Verstehe nicht, wie man da Rot geben kann»
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
