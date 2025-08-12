Nach Rot gegen YB

Jan Kronig verpasst das nächste Sion-Spiel.
Foto: BENJAMIN SOLAND
Ramona BieriRedaktorin Sport
Im Spiel gegen YB läuft die 80. Minute, als Jan Kronig für Aufsehen sorgt. Der Sion-Verteidiger sieht nach einer nicht gesundheitsgefährdenden, aber sehr effektiven Notbremse gegen Bedia die Rote Karte.
Nun hat die Liga das Strafmass für dieses Vergehen bekanntgegeben. Kronig wird für ein Spiel gesperrt. Absitzen muss er die Sperre allerdings nicht im nächsten Super-League-Spiel gegen Meister Basel (30. August, 20.30 Uhr), sondern schon kommenden Freitag. Dann spielt Sion im Cup gegen den unterklassigen FC Ajoie-Monterri (2. Liga interregional).
3:14
Kololli über Kronig-Szene:«Verstehe nicht, wie man da Rot geben kann»
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
9
9
2
3
3
9
3
3
5
7
4
4
1
6
5
4
-1
5
6
3
0
4
6
3
0
4
8
3
-1
3
9
3
-3
3
10
3
-2
1
11
3
-5
1
12
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde