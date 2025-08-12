Nach dem EM-Final behauptete Englands Torhüterin Hannah Hampton, die Trinkflasche ihrer Gegnerin Cata Coll geklaut zu haben. Die Spanierin reagiert jetzt mit Humor und dementiert die Geschichte.

Im Penaltyschiessen des EM-Finals der Frauen zwischen Spanien und England kam es zu einem kleinen Zwischenfall zwischen den beiden Torhüterinnen Cata Coll (24) und Hannah Hampton (24).

Wie Hampton in einem Interview erzählte, warf sie Colls Flasche während des Elfmeterschiessens ins Publikum. Hintergrund: Die Spanierin notierte sich auf einem Spickzettel auf der Flasche, wohin die Engländerinnen am liebsten schiessen.

Hampton trug Notizen auf dem Arm

«Ich habe ihre weggeworfen und meine dahin gelegt, nun hatte sie eine leere Flasche. Sie suchte nach ihren Notizen, sie war so verwirrt. Ich habe mich so sehr bemüht, nicht laut loszulachen», so Hampton.

Während Coll ihre Notizen noch mit einem Handtuch zu verstecken versuchte, war Hampton einen Schritt weiter und hat sich ihre Notizen auf den Arm geschrieben.

Coll dementiert

Über X meldet sich Coll postwendend nach dem Interview und dementiert die Aussage ihrer englischen Berufskollegin: «Okay, okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Zumindest wenn es wahr wäre ...», schreibt sie und stellt dazu zwei Lachsmileys.

Ob mit Flasche oder ohne, für den Titel reichte es am Ende nicht. Obwohl Coll zwei englische Elfmeter abwehren konnte, waren es letztendlich die Engländerinnen, die den Final gewinnen und die Trophäe in die Höhe stemmen konnten.