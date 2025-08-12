Kevin Broschinski wird von Bochum zu Basel wechseln. Die Bebbi zahlen für den Stürmer rund 2,5 Millionen Franken und kochen so Liga-Konkurrent St. Gallen ab.

Basel kocht FCSG ab in Kampf um deutschen Stürmer

Mehr als das Doppelte geboten

1/6 Moritz Broschinski stürmt bald für den FC Basel. Foto: imago/HMB-Media

Der Schweizer Meister darf sich auf einen neuen Stürmer freuen. Vom VfL Bochum wird Moritz Broschinski (24) ans Rheinknie wechseln. Blick-Informationen decken sich mit Medienberichten aus Deutschland.

Damit kochen die Bebbi Liga-Konkurrent St. Gallen ab. Die Espen waren ebenfalls intensiv an Broschinski dran, FCSG-Coach Enrico Maassen (41) kennt den Stürmer aus gemeinsamen Zeiten in der U21 von Borussia Dortmund.

Tor am ersten Spieltag

Für die Dienste des Deutschen zahlt Basel rund 2,5 Millionen Franken, St. Gallen hat weniger als die Hälfte dieser Summe geboten. Für Bundesliga-Absteiger Bochum ein guter Deal, Broschinskis Vertrag wäre kommenden Sommer abgelaufen.

Der 1,90 Meter grosse Mittelstürmer absolvierte seit 2022 76 Spiele für Bochum und erzielte dabei sechs Tore. In der laufenden Saison traf er am ersten Spieltag im Spiel gegen Darmstadt. Nach diesem Treffer stieg Basel in den Poker ein – und freut sich gut zehn Tage später auf seinen neuen Stürmer.