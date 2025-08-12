DE
FR
Abonnieren
«Für Europa braucht es mehr Verstärkung als gedacht»
1:45
Bittere FCB-Pleite in Lugano:«Für Europa braucht es mehr Verstärkung als gedacht»

Mehr als das Doppelte geboten
Basel kocht FCSG ab in Kampf um deutschen Stürmer

Kevin Broschinski wird von Bochum zu Basel wechseln. Die Bebbi zahlen für den Stürmer rund 2,5 Millionen Franken und kochen so Liga-Konkurrent St. Gallen ab.
Publiziert: 07:37 Uhr
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Moritz Broschinski stürmt bald für den FC Basel.
Foto: imago/HMB-Media
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Björn Lindroos und Stefan Kreis

Der Schweizer Meister darf sich auf einen neuen Stürmer freuen. Vom VfL Bochum wird Moritz Broschinski (24) ans Rheinknie wechseln. Blick-Informationen decken sich mit Medienberichten aus Deutschland.

Damit kochen die Bebbi Liga-Konkurrent St. Gallen ab. Die Espen waren ebenfalls intensiv an Broschinski dran, FCSG-Coach Enrico Maassen (41) kennt den Stürmer aus gemeinsamen Zeiten in der U21 von Borussia Dortmund.

Tor am ersten Spieltag

Für die Dienste des Deutschen zahlt Basel rund 2,5 Millionen Franken, St. Gallen hat weniger als die Hälfte dieser Summe geboten. Für Bundesliga-Absteiger Bochum ein guter Deal, Broschinskis Vertrag wäre kommenden Sommer abgelaufen.

Der 1,90 Meter grosse Mittelstürmer absolvierte seit 2022 76 Spiele für Bochum und erzielte dabei sechs Tore. In der laufenden Saison traf er am ersten Spieltag im Spiel gegen Darmstadt. Nach diesem Treffer stieg Basel in den Poker ein – und freut sich gut zehn Tage später auf seinen neuen Stürmer.

Erfahre mehr zum FCB und den anderen Super-League-Klubs
FC Basel
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Basel
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League